«Меня заказали»: новый главный азербайджанец на Урале — о врагах, планах на диаспору и разгроме ОПГ

После ареста главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински власть взял в руки его давний оппонент Видади Мустафаев. Он не скрывает, что хотел его сместить, и продолжает критиковать Шыхлински даже пока тот в СИЗО. В частности, называет его виновником конфликта между Россией и Азербайджаном. При этом и сам Мустафаев попадал в криминальные сводки. О будущем диаспоры на Урале, конфликте с Шыхлински, критике в свой адрес и разгроме клана Сафаровых, новый главный азербайджанец рассказал URA.RU.
Мустафаеву 43 года. Он родился в Свердловске, вырос на ЖБИ. Отучился в школе №157, затем поступил в Уральский институт экономики управления и права. Позже закончил академию госслужбы в Москве. Работал строителем, мастером по стяжке и даже оператором ЭВМ в седьмой больнице Екатеринбурга. Известно, что он является членом федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), который возглавляет Виталий Бородин. Также Мустафаев связан с региональной общественной организацией «Комитет общественного контроля».
А в начале сентября стало известно, что Видади фактически стал главным азербайджанцем в регионе, возглавив «Центр культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала». Это произошло после ареста Шахина Шыхлински, имя которого фигурирует в вызвавшем большом резонанс уголовном деле этнической группировки, обвиненной в убийствах и покушениях прошлых лет.
Диаспоры — это общественные объединения, за деятельностью которых следит внутриполитический блок региона. Так как они не являются государственным институтом, то одобрение консульств или министерств иностранных дел им не нужно.
«Школа для беженцев и бизнес-клуб»
Старейшины избрали вас главой азербайджанского центра. А как устроена эта процедура?
В августе в гостинице «Космос» собрали взрослых азербайджанцев, к которым прислушивается молодежь. На собрании старейшины объявили, что у нас теперь новый центр. А я рассказал свою программу.
У организации есть головной офис?
Появится в ближайшее время. Мы сейчас подбираем помещение. До этого Шыхлински всех принимал в ТЦ Baku Plaza.
Сколько людей было в диаспоре при Шыхлински?
Около 40-50 человек. Все — его односельчане или родственники, которых он привез сюда. Остальные азербайджанцы не входили, им никто не помогал. Сейчас мы объединим десятки тысяч азербайджанцев.
Что хорошего вы бы могли сказать о его деятельности?
Ничего. Он постоянно занимался саморекламой. Если он что-то сделал на 10%, то говорил, что сделал на 100%.
А у вас какие планы на соотечественников?
Политика будет направлена на интегрирование азербайджанцев в российское общество. В планах построить школу для беженцев, где дети будут обучаться русскому языку. Будем помогать убирать языковой барьер, прививать культуру и законы РФ. Также хотим создать бизнес-клуб на базе центра, куда зайдут молодые предприниматели. Им будут помогать юристы. Будем рассказывать, как вести легальный бизнес и работать с документами.
Сейчас принято думать, что азербайджанские коммерсанты — это те, кто стоят в палатках и торгуют фруктами. Но ведь это всего около 5% от всех. В Свердловской области порядка 100 тысяч азербайджанцев, есть ученые, врачи и другие. Мы будем обновлять нашу программу раз в год, будем помогать России.
На какие средства будет жить центр?
Пока что на мои личные.
Во сколько это будет обходиться?
По-разному. Зависит от мероприятий или размера помощи для детских домов.
«Он запугивал здесь всех»
Интересно узнать про ваши отношения с Шахином Шыхлински. Как давно вы знакомы и когда завязался конфликт?
Он приехал в Екатеринбург из Азербайджана, когда я еще был маленьким. Познакомились на каком-то мероприятии, на тот момент он уже был главой азербайджанской диаспоры. Прежнего лидера Шыхлински вынудил уйти благодаря своему знакомому. Последний запугал этого человека и заставил сложить полномочия, а Шахин потом объявил себя главой. Тот человек теперь работает в Уральском государственном горном университете.
Шыхлински запугивал здесь абсолютно всех азербайджанцев. Многие боялись, что он наложит санкции или другие меры предпримет. Я не боялся и критиковал. Говорил, что та политика, которую он ведет, — неприемлема. Мы живем здесь, воспитываем детей, они дальше будут тут жить. То, что устроил Шыхлински, — нужно было заканчивать. Завязка конфликта произошла в 2023 году после стрельбы в ТЦ «Гринвич», за которую в колонию отправили двух азербайджанцев Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева. Я тогда публично говорил, что Шыхлински провалил работу по воспитанию молодых азербайджанцев.
А можно сказать, что это вы поспособствовали его задержанию?
Нет. Я думаю, что это просто копилось и в один момент вылезло.
Вы критиковали его. Была цель сместить?
Да. Его очень боялись соотечественники. На кого-то он оказывал давление через знакомых. А были ситуации, когда он просто занимался «крышеванием», и брал за это деньги. У него даже кличка появилась — «50 на 50», потому что он за помощь забирал половину. Нам он помешал реализовать несколько проектов. Я говорил, что если он не хочет жить по законам РФ и не хочет заниматься интеграцией азербайджанцев, то ему нужно собирать вещи и уезжать отсюда.
Кстати, соотечественники называли Шыхлински «губернатором СССР», он им такие сказки рассказывал. Говорил, что он к высокопоставленному силовику ездит на шашлыки вместе с Марселем Гасановым.
Марселя Гасанова называют криминальным авторитетом и связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Шалинского). Широкую известность в столице Урала Гасанов получил пять лет назад после массового задержания членов ОПГ. Марсель отбывал наказание за разбой и получил условку за хранение оружия. В феврале его задержали по обвинению в занятии высшего положения в преступном мире. Силовики считают, что в 2024-м Марселя назначили "смотрящим" за Свердловской областью. Дело уже рассматривается в суде, Гасанов вину не признает.
«Меня заказали»
С последним была интересная история. Я был в «Пассаже», мне поступил звонок с неизвестного номера. Отвечаю, а в мой адрес посыпались угрозы от Марселя. Я сказал, чтобы он приезжал ко мне, и стал ждать его в ТЦ. Перезваниваю, а он уже тон сменил, стал оправдываться, что Шыхлински якобы попросил его наехать на меня. Он испугался, что я перезвонил ему. Через неделю его задержали.
Был еще случай. Один раз Рази Халилов написал моей жене, приставал к ней. Я позвонил ему, чтобы разобраться. Когда его посадили в СИЗО, мне рассказали, что меня заказали. Меня должны были у подъезда избить.
Избить или убить?
Избить, поколотить. Я выяснил, что за это предлагали 1,5 млн рублей. Этим должны были заняться Шаман с Маруней. Инициатором был Шыхлински.
Антон Терехин и Евгений Маруняк, они же Шаман и Маруня, — известные в уличных кругах Екатеринбурга криминальные бойцы. Первый раньше служил в СОБРе, но был уволен, когда вскрылась его связь с криминалом. Вместе с Маруней их обвиняли в выбывании долгов. Вместе они засветились во многих скандалах. Весной Терехина посадили в колонию за вымогательство и похищение. Правда, приговор отменили, дело направили на второй судебный круг.
Хотите сказать, что Гасанов и Шыхлински в хороших отношениях?
Марсель сидел у него в Baku Plaza. Шыхлински сам его туда позвал. Сын Шахина — Мутвалы — был у него адвокатом по нескольким делам. А Марсель в Baku Plaza проводил разборки. Шыхлински его использовал в своих целях, чтобы запугивать людей.
Шыхлински обвинял вас в информационной атаке на него. Говорил, что этим вы занимались через общественника Дмитрия Чукреева и СМИ. Это правда?
Чукреева вообще не знаю. Видел его, но не более. Знаю, что к нему тоже обращались с жалобами на Шыхлински. Лично не пересекались.
«Настоящая фамилия — Мамедов»
Вы знакомы с кланом Сафаровых, членов которого летом задержали в Екатеринбурге?
Знаком с Акифом, но не близко.
27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания уроженцев Азербайджана. Среди них искали лиц, которые могут быть причастны к убийствам и покушениям прошлых лет. В итоге силовики задержали восьмерых — Мазахира, Акифа, Аяза, Бакира, Камала Сафаровых, Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова. Некоторые из них — предприниматели. Всех арестовали. После этого в СИЗО отправили Шыхина Шыхлински. Его называют предполагаемым организатором этих преступлений.
Что думаете про это дело? После арестов отношения между Россией и Азербайджаном ухудшились.
Думаю, российские правоохранительные органы все делают правильно. Преступления, которые были совершены, не должны были остаться без внимания. Но у меня вопрос к Шыхлински. Почему, когда убивали его соотечественников в 2001, 2010 и 2011 годах, он не включился? Парню, который ел в кафе, нанесли 28 ножевых ранений. Его просто распотрошили. А сейчас после задержания подозреваемых Шыхлински позвонил в администрацию и МИД Азербайджана, чтобы спровоцировать конфликт и отвести от себя подозрения. Тогда в ответ начали задерживать ребят со «Спутника», была ответная реакция.
30 июня в Баку силовики нагрянули в офис РИА «Sputnik-Азербайджан». Были задержаны директор агентства Игорь Картавых и его коллеги. Они стали фигурантами дела о незаконном предпринимательстве, легализации и мошенничестве. 1 июля в Баку задержали вторую группу россиян из восьми человек. Местные правоохранители считают их членами ОПГ, которые якобы занимались кибермошенничеством и транзитом наркотиков. Во время меры пресечения мужчины были с многочисленными синяками и кровоподтеками на лицах.
Вы хотите сказать, что Шыхлински имеет отношение к тому, как развивался конфликт?
Отчасти. Он здесь начал трубить, а там стали задерживать россиян. Это было сделано показательно. Но почему? Что им такого сказал Шыхлински?
Говорят, Сафаровы — друзья Шыхлински. Это действительно так?
Они были его боевой командой. Оппонентам Шыхлински они передавали слова от него. Занимались запугиванием. Незаконные рынки, киоски, этиловый спирт — ничего без ведома Шыхлински не могло происходить. Хотя он вообще кто такой? Его настоящая фамилия — Мамедов. Он ее поменял, когда сюда приехал.
Когда его задержали и потом отпустили, он всем говорил, что за него вступились. В соцсетях опубликовал видео, где его дочка встречает, с подписью «так встречают героев». Просто колхоз.
Вы про 1 июля, когда его с сыном задержали возле Baku Plaza?
Да. После этого он уехал в Челябинск, сидел там в кафе, прятаться ему помогал руководитель азербайджанской диаспоры в Челябинске Аршад Ханкишев, которого недавно депортировали. Потом он оттуда на машине уехал в Москву, там осел в посольстве. Но его все равно задержали.
Вы и сами неоднократно были объектом критики. Ваши недоброжелатели говорят, что у вас есть судимости. Вы фигурировали в уголовном деле экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, обвиненного в даче многомиллионной взятки. И, в частности, вспоминают случай возле кафе «Дориан Грей» в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Якобы вы тогда избили охранника. У вас действительно были проблемы с законом?
Проблем с законом не было, я не судим. Все слухи обо мне распространял Шыхлински. В кафе я заступился за беременную девушку. Охранники оскорбляли ее мужа и хотели избить. Она стояла и плакала. Когда я вмешался, то получил в челюсть. Развернутый комментарий по делу Зашляпина я уже давал — к его задержанию я не имею никакого отношения.
А кто ваши враги?
Была кучка людей. После ареста Шыхлински они разбежались в Азербайджан и Казахстан. Широкой массе эти люди неизвестны.
В Екатеринбурге диаспоры враждуют между собой?
Лично у нас нет вектора враждовать с другими. Передел бизнеса? Только если у людей личные неприязненные отношения.
Какое напутствие дадите своим соотечественникам в Екатеринбурге?
Ничего не бойтесь. Если сталкиваетесь с вопросами прежнего режима — звоните. Мы поможем.
