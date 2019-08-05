Бизнесмен лишился офисов на Вайнера в результате махинаций его юриста Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Прецедент на Урале: Свердловский областной суд официально признал, что райсуд формально рассмотрел дело о рейдерском захвате и потребовал заново исследовать все обстоятельства дела. Пострадавший, екатеринбургский ресторатор и владелец сыроварни Александр Спирин, больше года борется за свою недвижимость с организованной группой рейдеров. Офисы сначала были переписаны на пермского бармена, а затем чуть было не оказались в собственности дворника из Североуральска.

В апреле 2018 года Спирин узнал, что больше не владеет офисами в центре Екатеринбурга на улице Вайнера. «Бухгалтер собрался заплатить налоги за объект недвижимости — зашел в личный кабинет бизнесмена и обнаружил, что этого объекта налогообложения нет в базе», — рассказал «URA.RU» руководитель консалтинговой группы «Априори» Сергей Козлов, представляющий интересы Спирина. Сначала произошедшее списали на технический сбой в системе. Изучив информацию по базам данных, представители Спирина вскоре выяснили, что недвижимость бизнесмена стоимостью в 50 млн рублей за короткое время была перепродана нескольким лицам. В процессе стало очевидно, что к этим процессам имеет непосредственное отношение юрист Андрей Пехтелев, который уже почти год работал на Спирина.

Руководитель КГ «Априори» Сергей Козлов рассказал о преступной схеме рейдеров Фото: КГ «Априори»

«Первый из договоров купли-продажи якобы был подписан самим Спириным с Александром Окуловым, который, как оказалось, является братом супруги Пехтелева. По второму договору помещения были проданы Окуловым уже самому Пехтелеву, а по третьему — дворнику из Североуральска Фариде Абзаловой», — пояснил Козлов. Переход права собственности к Абзаловой не был зарегистрирован, поскольку на помещения был наложен арест в судебном порядке. Также в процессе изучения механизма захвата имущества стало известно, что Абзалова является матерью «коллеги» Пехтелева, Ровшана Аннамухамедова. Именно он представлял интересы Абзаловой во всех судебных заседаниях.

Стоимость недвижимости в договорах существенно менялась: в первом договоре была указана сумма в 27 млн. рублей, что ниже рыночной стоимости почти в два раза. Затем Окулов продал помещения Пехтелеву уже за 39 млн. рублей, а Абзалова приобрела часть актива за 15 млн.

Александр Спирин лишился офисов на улице Вайнера Фото: КГ «Априори»

«Намерения продавать помещения у Спирина не было, договор купли-продажи недвижимости Спирин никогда не подписывал. Мы предположили, что-либо в договоре содержится поддельная подпись бизнесмена, либо он был изготовлен путем технического монтажа — нанесения иного текста на лицевую строну договора, содержащую подпись Спирина. Оборотная сторона документа, где и присутствует подпись Спирина, не содержит каких-либо терминов, формулировок, свойственных для договора купли-продажи, в том числе в части наименования сторон договора. Возможности нашей экспертизы в установлении такого монтажа ограниченны, чем и пользуются современные рейдеры», — пояснил агентству Сергей Козлов.

По словам юристов КГ «Априори», для подтверждения факта оплаты Пехтелев вместе с другими участниками «преступной схемы» изготовили ряд договоров уступки прав по несуществующему долгу Спирина. Эти сфальсифицированные договоры они пытались «узаконить» в Краснокамском городском суде Пермского края. «Право взыскания долга со Спирина первоначально перешло некой Марины Белозерцевой, а от нее Окулову. В зачет этого долга Спирин якобы „отдал“ Окулову свою недвижимость», — рассказал Козлов.

Пехтелев и Аннамухамедов ранее работали у Малика Гайсина Фото: кадр «4 канала»

Для защиты активов пришлось инициировать 12 судебных разбирательств. По основному процессу Ленинский районный суд Екатеринбурга в марте отказал в признании договора купли-продажи незаключенным. «Но в июле Свердловский областной суд создал важный прецедент, который поможет противостоять рейдерским захватам активов. Апелляционная инстанция сориентировала нижестоящие суды при рассмотрении подобных исков исследовать все обстоятельства дела, в том числе предшествующие сделке, сами условия сделки, факт ее исполнения, а также последующее поведение сторон», — отметил Козлов.

По его словам, сейчас в практике судов общей юрисдикции до сих пор превалирует подход, по которому условия сделки и последующее поведение сторон не учитываются при установлении факта подписания договора. «Именно такой подход поддержал суд первой инстанции при рассмотрении наших требований.

Позиция Свердловского областного суда станет хорошим ориентиром для всей системы судов общей юрисдикции в борьбе с рейдерскими захватами активов», — заключил Козлов.

Про Пехтелева и Аннамухамедова представители Спирина выяснили интересную подробность — до недавнего времени они оба работали юристами у екатеринбургского бизнесмена Малика Гайсина. «В какой-то период они стали „подворовывать“ у Гайсина, увели у него имущество», — рассказал агентству осведомленный источник. Аннамухамедов после получения статуса арбитражного управляющего занимался банкротством ряда компаний бизнесмена. Однако его исключили из соответствующей саморегулируемой организации (СРО) за многочисленные нарушения законодательства при проведении банкротных процедур.

Параллельно с гражданскими процессами в декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения недвижимости у Спирина, сообщили «URA.RU» в «Априори». На момент подготовки материала стало известно о том, что в квартире Пехтелева прошли обыски, он был задержан и дал признательные показания. Окулов скрывается от следствия.