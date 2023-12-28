Главные бизнес-события Пермского края в 2023 году

Завод зарядных станций, деловая миссия в Индию и возрождение легендарного бренда «Кама»

29 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В 2023 году инвестиции в проекты государственно-частного партнерства в Пермском крае составили 156,3 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным российского Агентства стратегических инициатив, в 2023 году Пермский край улучшил свои результаты в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. С 15 позиции регион поднялся на 14 строчку списка. На 70% в уходящем году в крае увеличился объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), составив 156,3 млрд рублей. В связи с этим URA.RU решило вспомнить наиболее важные региональные бизнес-события года — от открытий новых производств до реализации деловых проектов. Завод зарядных станций для электромобилей Прикамье участвует в реализации проекта по созданию сети электрозарядных станций Фото: Илья Московец © URA.RU Весной 2023 года в Перми завершили строительство и открыли крупный завод по выпуску зарядных станций для электромобилей. Это производство полного цикла — от сборки электронных комплектующих, установки микроэлементов на платы до завершающей сборки зарядных станций и их тестов. Всего за одну смену завод способен выпускать до ЭЗС. В будущем это позволит обеспечить рынки РФ и СНГ отечественными электрозарядными станциями, а также комплектующими для них. Это контроллеры, силовые модули и другие компоненты. Проект реализовала пермская компания «Корпорация ПСС». Мощности завода позволят выполнить план по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. По нему на территории Прикамья планируют установить 66 электрозарядных станций мощностью не менее 149 кВт. Новое производство аммиака в Губахе Инвестиции в новый производственной комплекс «Метафракса» составили 85 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В июне 2023 года в Пермском край на губахинском заводе АО «Метафракс Кемикалс» запустили новое производство аммиака, карбамида и меланина. Стоимость проекта составила 85 млрд рублей. Производственный комплекс предприятия занимает площадь в 30 гектаров. От классической схемы синтеза аммиака новое производство отличает то, что оно работает на чистых газах. В результате этой технологии вдвое снижаются прямые выбросы в атмосферу углекислого газа. Комплекс также оборудован собственными установками, которые очищают стоки производства, не нагружая основные очистные сооружения предприятия. Процесс выпуска продукции непрерывный, в нему участвуют 400 сотрудников. Для них в Губахе было построено 6 многоэтажных домов. Завод стальных труб В июне 2023 года в Перми по адресу улица Промышленная, 151, открыли новый завод по выпуску стальных труб. Это первое в регионе предприятие «Сталепромышленной компании», которое занимается производством трубной продукции. Заводом была поставлена задача — до конца 2023 года выпустить 10 тысяч тонн стальных труб и покрывать потребности всего Прикамья. На складах предприятия может храниться до 45 тысяч тонн металлопроката. Также в складских помещениях находятся сервисные участки по резке и цех листовой обработки, оснащенный двумя высокопроизводительными промышленными лазерными станками. В 2024 году завод намерен расширить крытые площади. Объем выпускаемой продукции планируют увеличить до 30 тысячи тонн в год. Завод запчастей для промышленных насосов Пермская продукция используется в нефтегазовой и других производственных отраслях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Весной 2023 года при поддержке фонда развития промышленности (ФРП) Пермского края в регионе запустили новое производство комплектующих для промышленных насосов. Общий бюджет проекта составил 90,9 млн рублей, из которых 40,4 млн рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа компании «Пермские насосы», занимавшаяся реализацией проекта. Таким образом пермские промышленники смогли организовать выпуск комплектующих изделий и запасных частей для производства и ремонта горизонтальных и вертикальных промышленных центробежных секционных насосов на замену импортным. Их используют в нефтегазовой, теплоэнергетической, химической и других производственных отраслях. Завод нефтегазового оборудования При поддержке фонда развития промышленности в 2023 году в Пермском крае также был запущен завод по выпуску нефтегазового оборудования. Общие инвестиции в проект составили 2,8 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей ФРП предоставил в виде льготного займа. Завод находится в городе Чайковский и выпускает запчасти для аппаратов воздушного охлаждения вытяжного типа, соединительных деталей трубопроводов, а также узлов учета газа и насосных станций. Проект реализован компанией «АльянсСпецМаш», входящей в консорциум «БАКС-Технология». Предприятие будет изготавливать до 6 тысяч тонн продукции в год. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Потенциальными потребителями продукции являются «Новатэк» и «Газпром». Возрождение легендарного бренда «Кама» Первую партию велосипедов обновленного бренда «Кама» раскупили в считанные дни Фото: Сергей Русанов © URA.RU В феврале 2023 года в Перми был дан старт серийному производству велосипедов ставшего легендарным бренда «Кама». На конвейерной линии предприятия «Форвард» началась сборка обновленной версии велосипедов, которые выпускались в Перми с 1970 по 1990-е годы. Первая партия в три тысячи единиц продукции была приурочена к 300-летию краевой столицы и моментально раскуплена. Обновленная «Кама» представляет собой классический складной велосипед в современном исполнении. При производстве используют роботизированную сварку рам. Система складывания — более совершенная и безопасная, а обода колес двойные, более прочные. В 2023 году все велосипеды выпускали в классическом красном цвете, в 2024 году стартует их производство в синем и белом цветовых решениях. Бизнес-миссия в Индию В 2023 году делегация Пермского края совершила бизнес-миссию в Индию. Результатом стало заключение деловых контрактов на 1,5 млрд рублей. Прикамье нацелено на расширение импорта из Индии высокотехнологичного оборудования, развитии промышленной кооперации и выстраивании логистических цепочек. Соответствующие переговоры члены делегации региона провели с одной из крупнейших индийских станкостроительных компаний, специализирующихся на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ. Также увенчалась успехом встреча с представителями компании Nuberg Engineering Ltd. Ее специализация — предоставление услуг в области инжиниринга и промоборудования для производства удобрений. Зарубежные партнеры выразили готовность поставок оборудования для пермских химпроизводств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По данным российского Агентства стратегических инициатив, в 2023 году Пермский край улучшил свои результаты в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. С 15 позиции регион поднялся на 14 строчку списка. На 70% в уходящем году в крае увеличился объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), составив 156,3 млрд рублей. В связи с этим URA.RU решило вспомнить наиболее важные региональные бизнес-события года — от открытий новых производств до реализации деловых проектов. Завод зарядных станций для электромобилей Весной 2023 года в Перми завершили строительство и открыли крупный завод по выпуску зарядных станций для электромобилей. Это производство полного цикла — от сборки электронных комплектующих, установки микроэлементов на платы до завершающей сборки зарядных станций и их тестов. Всего за одну смену завод способен выпускать до ЭЗС. В будущем это позволит обеспечить рынки РФ и СНГ отечественными электрозарядными станциями, а также комплектующими для них. Это контроллеры, силовые модули и другие компоненты. Проект реализовала пермская компания «Корпорация ПСС». Мощности завода позволят выполнить план по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. По нему на территории Прикамья планируют установить 66 электрозарядных станций мощностью не менее 149 кВт. Новое производство аммиака в Губахе В июне 2023 года в Пермском край на губахинском заводе АО «Метафракс Кемикалс» запустили новое производство аммиака, карбамида и меланина. Стоимость проекта составила 85 млрд рублей. Производственный комплекс предприятия занимает площадь в 30 гектаров. От классической схемы синтеза аммиака новое производство отличает то, что оно работает на чистых газах. В результате этой технологии вдвое снижаются прямые выбросы в атмосферу углекислого газа. Комплекс также оборудован собственными установками, которые очищают стоки производства, не нагружая основные очистные сооружения предприятия. Процесс выпуска продукции непрерывный, в нему участвуют 400 сотрудников. Для них в Губахе было построено 6 многоэтажных домов. Завод стальных труб В июне 2023 года в Перми по адресу улица Промышленная, 151, открыли новый завод по выпуску стальных труб. Это первое в регионе предприятие «Сталепромышленной компании», которое занимается производством трубной продукции. Заводом была поставлена задача — до конца 2023 года выпустить 10 тысяч тонн стальных труб и покрывать потребности всего Прикамья. На складах предприятия может храниться до 45 тысяч тонн металлопроката. Также в складских помещениях находятся сервисные участки по резке и цех листовой обработки, оснащенный двумя высокопроизводительными промышленными лазерными станками. В 2024 году завод намерен расширить крытые площади. Объем выпускаемой продукции планируют увеличить до 30 тысячи тонн в год. Завод запчастей для промышленных насосов Весной 2023 года при поддержке фонда развития промышленности (ФРП) Пермского края в регионе запустили новое производство комплектующих для промышленных насосов. Общий бюджет проекта составил 90,9 млн рублей, из которых 40,4 млн рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа компании «Пермские насосы», занимавшаяся реализацией проекта. Таким образом пермские промышленники смогли организовать выпуск комплектующих изделий и запасных частей для производства и ремонта горизонтальных и вертикальных промышленных центробежных секционных насосов на замену импортным. Их используют в нефтегазовой, теплоэнергетической, химической и других производственных отраслях. Завод нефтегазового оборудования При поддержке фонда развития промышленности в 2023 году в Пермском крае также был запущен завод по выпуску нефтегазового оборудования. Общие инвестиции в проект составили 2,8 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей ФРП предоставил в виде льготного займа. Завод находится в городе Чайковский и выпускает запчасти для аппаратов воздушного охлаждения вытяжного типа, соединительных деталей трубопроводов, а также узлов учета газа и насосных станций. Проект реализован компанией «АльянсСпецМаш», входящей в консорциум «БАКС-Технология». Предприятие будет изготавливать до 6 тысяч тонн продукции в год. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Потенциальными потребителями продукции являются «Новатэк» и «Газпром». Возрождение легендарного бренда «Кама» В феврале 2023 года в Перми был дан старт серийному производству велосипедов ставшего легендарным бренда «Кама». На конвейерной линии предприятия «Форвард» началась сборка обновленной версии велосипедов, которые выпускались в Перми с 1970 по 1990-е годы. Первая партия в три тысячи единиц продукции была приурочена к 300-летию краевой столицы и моментально раскуплена. Обновленная «Кама» представляет собой классический складной велосипед в современном исполнении. При производстве используют роботизированную сварку рам. Система складывания — более совершенная и безопасная, а обода колес двойные, более прочные. В 2023 году все велосипеды выпускали в классическом красном цвете, в 2024 году стартует их производство в синем и белом цветовых решениях. Бизнес-миссия в Индию В 2023 году делегация Пермского края совершила бизнес-миссию в Индию. Результатом стало заключение деловых контрактов на 1,5 млрд рублей. Прикамье нацелено на расширение импорта из Индии высокотехнологичного оборудования, развитии промышленной кооперации и выстраивании логистических цепочек. Соответствующие переговоры члены делегации региона провели с одной из крупнейших индийских станкостроительных компаний, специализирующихся на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ. Также увенчалась успехом встреча с представителями компании Nuberg Engineering Ltd. Ее специализация — предоставление услуг в области инжиниринга и промоборудования для производства удобрений. Зарубежные партнеры выразили готовность поставок оборудования для пермских химпроизводств.