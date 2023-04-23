В Перми открыли новое производство зарядных станций для электромобилей

Новое пермское производство зарядных станций для электромобилей является крупнейшим в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Индустриальном районе Перми официально открыли новую производственную линию Корпорации ПСС по выпуску зарядных станций для электромобилей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов.

«Презентовали новое производство. Компания ПСС, входящая в „Деловую Россию“, открыла линию по выпуску электрозарядных станций, на данный момент — крупнейшую в России», — написал в соцсети Дмитрий Теплов.

По данным Пермской торгово-промышленной палаты, открытие новой линии стало возможным благодаря поддержке правительства края и Фонда содействия инновациям. Завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год и позволит обеспечивать электронными компонентами другие предприятия региона.

Пермская Корпорация ПСС выпускает оборудование для электрохимической защиты и электротехническую продукцию. Также компания разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей, в том числе предназначенные для домашней зарядки.