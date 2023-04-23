23 апреля 2023

В Перми открыли новое производство зарядных станций для электромобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрозаправки. Тюмень, электромобиль, электрокар, электрозаправка, заправка автомобиля
Новое пермское производство зарядных станций для электромобилей является крупнейшим в России Фото:

В Индустриальном районе Перми официально открыли новую производственную линию Корпорации ПСС по выпуску зарядных станций для электромобилей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов.

«Презентовали новое производство. Компания ПСС, входящая в „Деловую Россию“, открыла линию по выпуску электрозарядных станций, на данный момент — крупнейшую в России», — написал в соцсети Дмитрий Теплов.

По данным Пермской торгово-промышленной палаты, открытие новой линии стало возможным благодаря поддержке правительства края и Фонда содействия инновациям. Завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год и позволит обеспечивать электронными компонентами другие предприятия региона.

Пермская Корпорация ПСС выпускает оборудование для электрохимической защиты и электротехническую продукцию. Также компания разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей, в том числе предназначенные для домашней зарядки.

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В Индустриальном районе Перми официально открыли новую производственную линию Корпорации ПСС по выпуску зарядных станций для электромобилей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов. «Презентовали новое производство. Компания ПСС, входящая в „Деловую Россию“, открыла линию по выпуску электрозарядных станций, на данный момент — крупнейшую в России», — написал в соцсети Дмитрий Теплов. По данным Пермской торгово-промышленной палаты, открытие новой линии стало возможным благодаря поддержке правительства края и Фонда содействия инновациям. Завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год и позволит обеспечивать электронными компонентами другие предприятия региона. Пермская Корпорация ПСС выпускает оборудование для электрохимической защиты и электротехническую продукцию. Также компания разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей, в том числе предназначенные для домашней зарядки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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