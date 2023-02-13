Один из велосипедов «Кама» был подарен юному болельщику на матче пермского БК «Парма-Пари» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В начале февраля в Перми началась сборка обновленных велосипедов «Кама», которые производили в краевой столице в период с 1970-х по 1990-е годы. Первая партия велосипедов уже сошла с конвейерной ленты и в скором времени появится в магазинах. Лимитированная партия будет состоять из 3 тысяч экземпляров. Она посвящена предстоящему 300-летию Перми: на велосипедах размещен логотип юбилея. Корреспондент URA.RU побывал на производстве велозавода «Форвард», который вдохнул в «Каму» новую жизнь.

Изготовление современного велосипеда — сложный технологический процесс, в котором участвую как люди, так и роботы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Рамы для велосипедов выполнены в характерном красном цвете. На «Каме» также будет размещен логотип юбилея Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Завод «Форвард» обещает изготовить порядка 3 тысяч экземпляров велосипедов «Кама» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Совсем скоро новые «Камы» будут радовать своих владельцев. Купить велосипед можно будет не в России, но и в странах СНГ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Колеса для новой «Камы» уже готовы и ждут, когда их установят их на велосипедную раму Фото: Сергей Русанов © URA.RU