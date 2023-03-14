Махонин в Индии заработал 1,5 млрд рублей для Пермского края

Дмитрий Махонин подвел итоги поездки в Индию
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил визит делегации региона в Индию. По его словам, в Мумбаи за два дня заключили контракты и соглашения на 1,5 млрд рублей.
«Результат работы этих двух дней по итогам встреч, заключенных контрактов и соглашений оценивается в 1,5 млрд рублей инвестиций в экономику края. Также запущен процесс выстраивания партнерства на новом уровне», — пишет Махонин в Telegram.
Ранее URA.RU рассказывало, что Махонин возглавил делегацию Прикамья, которая поехала в Индию для «развития партнерства между бизнесом региона и индийскими предприятиями». Далее глава Пермского края отправится в Турцию.
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