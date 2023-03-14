14 марта 2023

Махонин в Индии заработал 1,5 млрд рублей для Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин подвел итоги поездки в Индию Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил визит делегации региона в Индию. По его словам, в Мумбаи за два дня заключили контракты и соглашения на 1,5 млрд рублей.

«Результат работы этих двух дней по итогам встреч, заключенных контрактов и соглашений оценивается в 1,5 млрд рублей инвестиций в экономику края. Также запущен процесс выстраивания партнерства на новом уровне», — пишет Махонин в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что Махонин возглавил делегацию Прикамья, которая поехала в Индию для «развития партнерства между бизнесом региона и индийскими предприятиями». Далее глава Пермского края отправится в Турцию.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил визит делегации региона в Индию. По его словам, в Мумбаи за два дня заключили контракты и соглашения на 1,5 млрд рублей. «Результат работы этих двух дней по итогам встреч, заключенных контрактов и соглашений оценивается в 1,5 млрд рублей инвестиций в экономику края. Также запущен процесс выстраивания партнерства на новом уровне», — пишет Махонин в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что Махонин возглавил делегацию Прикамья, которая поехала в Индию для «развития партнерства между бизнесом региона и индийскими предприятиями». Далее глава Пермского края отправится в Турцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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