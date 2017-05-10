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10 мая 2017
09 мая 2017
08:07  10 мая 2017 0

Геологи определили, где зародилась жизнь на Земле

Гора Холатчахль место, где стояла палатка дятловцев, вид с горы Холатчахль
Ученые нашли место зарождения жизниФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Ученые обнаружили следы возникновения жизни на западе Австралии в долине гейзеров, опровергнув гипотезу о том, что первые живые существа обитали в океане.

Австралийский геолог Тара Джокич из университета Нового Южного Уэльса провела исследования на западе страны, обнаружив признаки древнейшей жизни, которая зародилась около 3,5 млрд лет назад, пишет агентство Nation News.

После этого группа исследователей заявила, что жизнь на планете зародилась на ее материковой части.

Лев Истомин
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