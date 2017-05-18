08:19 18 мая 2017 1

Ипотечных заемщиков оставили без господдержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госпрограмма помощи заемщикам завершилась раньше, чем были рассмотрены все поданные заявки. Как сообщили источники в правительстве, объем средств, выделенных на госпрограмму по реструктуризации проблемных ипотечных кредитов закончился, хотя объявленный срок окончания программы назначен на 31 мая 2017 года.

Переоформить свои кредиты заемщики, обратившиеся за помощью в последние месяцы, уже не смогут, сообщает «Коммерсант», отмечая, что в феврале—апреле россияне подали более 30 тысяч заявок на реструктуризацию проблемного ипотечного кредита. Как отмечает представитель главного распорядителя средств — Агентства по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), выделенные на реализацию программы 4,5 млрд рублей уже были распределены между получателями. Однако прием новых заявок нельзя было остановить по закону, так как программа заканчивается только в конце мая.

В АИЖК, впрочем, указывают, что доля реструктуризаций по программе помощи не превышает 25% от их общего числа. «Банки более активно оказывают помощь по собственным программам», — пояснили в агентстве. Там также отметили, что чаще всего заемщикам отказывали в реструктуризации по госпрограмме из-за неполного пакета документов.

«Среди недостающих документов наиболее распространенными являются выписки из Единого государственного реестра недвижимости, так как предоставление данных выписок является платной услугой и для многих заемщиков существенно затратной», — отмечают специалисты.

Госпрограмму помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года. Банки при помощи господдержки реструктуризировали проблемную ипотеку по ставке для клиента не выше 12%. Часть ежемесячного платежа заемщика компенсировался кредитной организации государством. По информации газеты, в правительстве пока нет единой позиции относительно целесообразности продления программы и выделения дополнительных средств.

Ранее стало известно об отказе правительства от программы получения ипотечного кредита с помощью государства. Ипотечный кредит по госпрограмме можно было взять только на покупку квартиры в новостройке, срок кредита составлял до 30 лет, минимальный первоначальный взнос — 20%, напоминает «Национальная служба новостей».