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25 мая 2017
17:13  25 мая 2017 10

У уборщицы «Газпрома» украли часы за миллион рублей

Газпром. Сургут, газпром переработка
Сотрудница "Газпрома" лишилась дорогого подаркаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

У уборщицы Дома приемов «Газпрома» «Богородское» в Москве похитили наручные часы по цене 1 миллион рублей.

Как сообщает Life.ru, воры пролезли в частный дом 54-летней женщины. Среди похищенного — сто тысяч рублей и часы Patek Philippe. Примерная стоимость аксессуара — один миллион рублей. Как заявила пострадавшая, часы ей подарили. Стоимость роскоши она не знала.

Полиция ищет воров.

Ранее в схожей ситуации оказывалась другая уборщица «Газпрома». У несчастной женщины похитили сумку Dior за 300 000, разбив окно дорогой иномарки. А другой служащий газового гиганта потерял золотой унитаз по вине жадных строителей.

Данил Бардин
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