От дня детского футбола до праздника Гарфилда: что отмечают 19 июня 2025

День прогулки, детского футбола и Гарфилда отмечают 19 июня 2025
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По всему миру 19 июня отмечают День детского футбола
По всему миру 19 июня отмечают День детского футбола Фото:

На 19 июня выпадает сразу несколько необычных праздников. Пока по всему миру отмечают день прогулки и детского футбола, в православных храмах почитают Пименовскую икону Божией матери, а в народе пропалывают поле от сорняков на день Лариона. О том, какие праздники отмечают 19 июня 2025 — в материале URA.RU.

Международные праздники 19 июня 2025

Всемирный день детского футбола

Всемирный день детского футбола — это праздник, посвященный юным спортсменам и популяризации футбола среди детей во всем мире. Основная цель праздника — привлечь детей к занятиям спортом, сформировать у них любовь к активному образу жизни и командному духу. В этот день проводятся спортивные мероприятия, турниры, мастер-классы и встречи с известными футболистами.

Международный день прогулки

Во всем мире 19 мая принято гулять как можно дольше
Во всем мире 19 мая принято гулять как можно дольше
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Международный день прогулки отмечается ежегодно 19 июня и направлен на популяризацию здорового образа жизни. Главная идея праздника — напомнить о пользе прогулок для физического и психического здоровья человека. В этот день люди по всему миру стараются больше времени проводить на свежем воздухе, гулять в парках и на природе.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Этот международный день учрежден Организацией Объединенных Наций в 2015 году и отмечается ежегодно 19 июня. Его главная цель — привлечь внимание общества к проблеме сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов и войн. В этот день проходят конференции, дискуссии, акции и просветительские мероприятия, направленные на защиту жертв насилия, предотвращение подобных преступлений и оказание помощи пострадавшим.

День кота Гарфилда

День кота Гарфилда отмечается ежегодно в честь знаменитого персонажа комиксов и мультфильмов — ленивого рыжего кота Гарфилда. Именно в этот день в 1978 году впервые появился комикс с обаятельным героем. Праздник стал популярным среди поклонников Гарфилда во всем мире.

Православные праздники 19 июня 2025

День Пименовской иконы Божией Матери

Празднование Пименовской иконы Божией Матери совершается 19 июня
Празднование Пименовской иконы Божией Матери совершается 19 июня
Фото:

Пименовская икона Божией Матери — почитаемый православный образ, известный своими чудесами и исцелениями. Впервые икона упоминается в XVI веке. В Книге Степенного царского родословия отмечается, что образ был установлен у тяжелобольного купца Тютрума. Однажды у иконы отслужили молебен, после чего она начала мироточить — и купец тут же исцелился.

Празднование Пименовской иконы Божией Матери совершается 19 июня. Сегодня она находится в Третьяковской галерее в Москве. Верующие обращаются к иконе с молитвами о помощи, исцелении болезней, защите от бед и несчастий.

День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского

19 июня Православная Церковь чтит память преподобного Виссариона Египетского — святого подвижника, жившего в IV–V веках. Преподобный Виссарион прославился строгой аскетической жизнью, глубоким смирением и многочисленными чудесами. Он провел много лет в молитве и посте в египетской пустыне, наставляя людей и помогая нуждающимся. В этот день верующие вспоминают его подвиги, обращаются к нему с молитвой о духовном укреплении, помощи в трудных жизненных обстоятельствах и исцелении.

Народный праздник 19 июня 2025

В народе на День Лариона было принято вырывать сорную траву с полей
В народе на День Лариона было принято вырывать сорную траву с полей
Фото:

В народном календаре 19 июня отмечали день Лариона — вспоминая о преподобном Иларионе Далматском. На праздник крестьяне выходили в поле, чтобы очистить его от сорняков. В народе говорили: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». Считалось, что если вовремя не прополоть посевы, сорняки погубят урожай и оставят семью без хлеба. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», приговаривали люди, выполняя эту трудную работу.

Однако пололи землю не в любое время: делать это следовало лишь на убывающей луне. Согласно поверью, прополка при полной луне не приносила пользы: сорная трава быстро отрастала снова, даже если ее вырывали на праздник.

Знаменитости, родившиеся 19 июня:

  • Блез Паскаль (1623–1662) — знаменитый французский математик, физик, философ и писатель.
  • Джеймс I (1566–1625) — король Англии и Шотландии.
  • Аун Сан Су Чжи (род. 1945) — политический деятель Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира.
  • Зои Салдана (род. 1978) — американская актриса, известная по фильмам «Аватар», «Стражи Галактики», «Звездный путь».
  • Пол Дано (род. 1984) — американский актер, режиссер и сценарист.
  • Наталья Селезнева (род. 1945) – советская и российская актриса театра и кино; народная артистка Российской Федерации.

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На 19 июня выпадает сразу несколько необычных праздников. Пока по всему миру отмечают день прогулки и детского футбола, в православных храмах почитают Пименовскую икону Божией матери, а в народе пропалывают поле от сорняков на день Лариона. О том, какие праздники отмечают 19 июня 2025 — в материале URA.RU. Международные праздники 19 июня 2025 Всемирный день детского футбола Всемирный день детского футбола — это праздник, посвященный юным спортсменам и популяризации футбола среди детей во всем мире. Основная цель праздника — привлечь детей к занятиям спортом, сформировать у них любовь к активному образу жизни и командному духу. В этот день проводятся спортивные мероприятия, турниры, мастер-классы и встречи с известными футболистами. Международный день прогулки Международный день прогулки отмечается ежегодно 19 июня и направлен на популяризацию здорового образа жизни. Главная идея праздника — напомнить о пользе прогулок для физического и психического здоровья человека. В этот день люди по всему миру стараются больше времени проводить на свежем воздухе, гулять в парках и на природе. Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта Этот международный день учрежден Организацией Объединенных Наций в 2015 году и отмечается ежегодно 19 июня. Его главная цель — привлечь внимание общества к проблеме сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов и войн. В этот день проходят конференции, дискуссии, акции и просветительские мероприятия, направленные на защиту жертв насилия, предотвращение подобных преступлений и оказание помощи пострадавшим. День кота Гарфилда День кота Гарфилда отмечается ежегодно в честь знаменитого персонажа комиксов и мультфильмов — ленивого рыжего кота Гарфилда. Именно в этот день в 1978 году впервые появился комикс с обаятельным героем. Праздник стал популярным среди поклонников Гарфилда во всем мире. Православные праздники 19 июня 2025 День Пименовской иконы Божией Матери Пименовская икона Божией Матери — почитаемый православный образ, известный своими чудесами и исцелениями. Впервые икона упоминается в XVI веке. В Книге Степенного царского родословия отмечается, что образ был установлен у тяжелобольного купца Тютрума. Однажды у иконы отслужили молебен, после чего она начала мироточить — и купец тут же исцелился. Празднование Пименовской иконы Божией Матери совершается 19 июня. Сегодня она находится в Третьяковской галерее в Москве. Верующие обращаются к иконе с молитвами о помощи, исцелении болезней, защите от бед и несчастий. День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского 19 июня Православная Церковь чтит память преподобного Виссариона Египетского — святого подвижника, жившего в IV–V веках. Преподобный Виссарион прославился строгой аскетической жизнью, глубоким смирением и многочисленными чудесами. Он провел много лет в молитве и посте в египетской пустыне, наставляя людей и помогая нуждающимся. В этот день верующие вспоминают его подвиги, обращаются к нему с молитвой о духовном укреплении, помощи в трудных жизненных обстоятельствах и исцелении. Народный праздник 19 июня 2025 В народном календаре 19 июня отмечали день Лариона — вспоминая о преподобном Иларионе Далматском. На праздник крестьяне выходили в поле, чтобы очистить его от сорняков. В народе говорили: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». Считалось, что если вовремя не прополоть посевы, сорняки погубят урожай и оставят семью без хлеба. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», приговаривали люди, выполняя эту трудную работу. Однако пололи землю не в любое время: делать это следовало лишь на убывающей луне. Согласно поверью, прополка при полной луне не приносила пользы: сорная трава быстро отрастала снова, даже если ее вырывали на праздник. Знаменитости, родившиеся 19 июня:
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