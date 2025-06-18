Госдума приняла в первом чтении законопроект, который значительно увеличит размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Теперь выплаты будут рассчитываться на основе регионального прожиточного минимума, что, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, позволит довести средний размер пособия по стране до 90 тысяч рублей.
Пособие по беременности и родам — одна из ключевых мер государственной поддержки, направленная на обеспечение финансовой стабильности будущих матерей. Оно помогает женщинам сосредоточиться на здоровье и подготовке к рождению ребенка. Как рассчитывается это пособие, из чего оно состоит и как его можно получить — в материале URA.RU.
Что такое пособие по беременности и родам и кому оно положено
Пособие по беременности и родам — это государственная выплата, предоставляемая женщинам в связи с материнством. Право на него имеют:
- Работающие женщины, застрахованные в системе обязательного социального страхования.
- Женщины, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев.
- Неработающие женщины, уволенные из-за ликвидации организации или прекращения деятельности ИП и признанные безработными в течение года после увольнения.
- Студентки очной формы обучения в вузах, колледжах или аспирантуре.
- Индивидуальные предприниматели (ИП), адвокаты, нотариусы и члены фермерских хозяйств, уплачивающие добровольные взносы в Социальный фонд России (СФР).
Для получения пособия необходим электронный листок нетрудоспособности, который оформляется в женской консультации на 30-й неделе беременности (при многоплодной беременности или осложненных родах — раньше). Работающие женщины подают заявление на отпуск по беременности и родам работодателю, после чего данные передаются в СФР для назначения выплаты.
Как рассчитывается пособие
Размер пособия и продолжительность выплат зависят от статуса женщины и обстоятельств. Стандартный отпуск составляет 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после ). При многоплодной беременности, например рождении двойни, отпуск увеличивается до 194 дней (84 дня до родов и 110 дней после ). При усыновлении ребенка до трех месяцев пособие выплачивается за период от усыновления до истечения 70 дней с рождения ребенка (110 дней при усыновлении двух и более детей).
Для работающих женщин размер пособия равен 100% среднего заработка за два календарных года, предшествующих декрету. Например, для отпуска в 2025 году учитываются доходы за 2023 и 2024 годы, включая все официальные доходы от работодателей. В 2025 году максимальный размер пособия за 140 дней составляет 794 355,80 рубля, минимальный — 103 285 рублей. Если дохода не было или стаж менее шести месяцев, пособие рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Женщины, находившиеся в декрете или отпуске по уходу за ребенком в расчетные годы, могут заменить их на более ранние по заявлению в бухгалтерию, если это увеличит выплату.
Пособия для студенток: что изменится
Сейчас студентки очной формы обучения получают пособие в размере своей стипендии за 140 дней декретного отпуска, что составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей при средней стипендии от 2 до 5 тысяч рублей. С 1 сентября 2025 года пособие будет рассчитываться исходя из 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, в среднем по России — около 90 202 рублей при прожиточном минимуме 19 329 рублей. Оформление упростится: студенткам не придется обращаться в учебное заведение, выплаты будет назначать и перечислять СФР по месту жительства или регистрации. Для этого потребуется подать заявление, справку из женской консультации и подтверждение очной формы обучения.
Пособия для индивидуальных предпринимателей
ИП, адвокаты, нотариусы и члены фермерских хозяйств могут претендовать на пособие, если они добровольно вступили в систему обязательного социального страхования и уплатили взносы за предыдущий год. В 2025 году сумма взноса составляет 7 809,12 рублей, и ее нужно оплатить до 31 декабря 2025 года для получения пособия в 2026 году. Размер выплаты рассчитывается по тем же правилам, что и для работающих женщин, но с учетом МРОТ, если доходы минимальны.
Неработающие женщины и безработные
Неработающим женщинам, уволенным из-за ликвидации организации и признанным безработными в течение года, пособие назначается в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Выплату назначает и производит СФР.
Родовой сертификат: дополнительная поддержка
Беременные женщины в России имеют право на родовой сертификат номиналом 12 тысяч рублей. Он предназначен для оплаты медицинских услуг, включая посещения врачей, пребывание в роддоме и наблюдение ребенка у специалистов.
Куда обращаться за пособием
Работающие женщины подают заявление на отпуск по беременности и родам работодателю, после чего СФР выплачивает пособие единовременно в течение 10 рабочих дней. Неработающие женщины обращаются в территориальное отделение СФР по месту жительства. Студентки с сентября 2025 года будут оформлять пособие через СФР, предоставив заявление, справку из женской консультации и подтверждение очной формы обучения. ИП и самозанятые подают документы в СФР, подтверждая уплату добровольных взносов.
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