Математики вычислили, кто умрет последним в «Игре престолов»

Венгерский ученый Милан Яносов высчитал, кто из героев «Игры престолов» умрет последним. Вероятность смерти еще живых героев доктор математических наук из Будапешта Милан Яносов определил, сравнив их с уже погибшими в прошлые сезоны.
По мнению математика, самые большие шансы выжить у второстепенных персонажей: Тормунда, Джораха Мормонта и Теона Грейджоя. Среди представителей королевских династий дольше всех, по мнению ученого, будет жить Серсея Ланистер, сообщает Nation News.
Лидером смертельного рейтинга стала внебрачная дочь принца Оберина Мартелла Тайена Сэнд, погибшая или попавшая в плен в новой серии. Следующим претендентом на гибель стала Дейнерис Таргариен, третье место занял командир армии Безупречных Серый Червь. На четвертом месте расположился молодой лорд Робин Аррин. Замыкает этот список оруженосец Подрик Пейн.
Отметим, что первую серию нового сезона «Игры престолов» показали в московском метро 18 июля в 2:00 на станции «Маяковская», передает телеканал 360.