Экс-гендиректор «Россети Сибирь» отправлен в СИЗО
18 октября 2025 в 20:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов Красноярского края, экс-генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин отправлен в СИЗО до 16 декабря. Его подозревают в совершении коррупционного преступления, связанном с получением взятки.
