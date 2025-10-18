Логотип РИА URA.RU
Общество

Экс-гендиректор «Россети Сибирь» отправлен в СИЗО

18 октября 2025 в 20:14
Фото: © URA.RU

Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов Красноярского края, экс-генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин отправлен в СИЗО до 16 декабря. Его подозревают в совершении коррупционного преступления, связанном с получением взятки.

