Австрия одобрила санкции против РФ, отказавшись от сделки по банку Raifessen
18 октября 2025 в 19:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Австрия не стала блокировать утверждение очередного, 19-го, пакета санкций Евросоюза в отношении России. Они приняли такое решение несмотря на попытки прийти к сделке с Москвой по поводу австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI), сообщает агентство Reuters. «Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», - отмечает Reuters со ссылкой на заявление МИД Австрии. Ранее страна пыталась отменить часть антироссийских санкций, поскольку под них попадает компания, связанная с их банком.
