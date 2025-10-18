Австрия одобрила санкции против РФ, отказавшись от сделки по банку Raifessen

Срочная новость Фото: © URA.RU

Австрия не стала блокировать утверждение очередного, 19-го, пакета санкций Евросоюза в отношении России. Они приняли такое решение несмотря на попытки прийти к сделке с Москвой по поводу австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI), сообщает агентство Reuters. «Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», - отмечает Reuters со ссылкой на заявление МИД Австрии. Ранее страна пыталась отменить часть антироссийских санкций, поскольку под них попадает компания, связанная с их банком.