Пять подозреваемых в нападении на женщину в Казани задержаны
18 октября 2025 в 21:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силовики задержали пятерых человек в Казани. Согласно данным следствия они подозреваются в нападении на женщину неофициального работника компании "Волга-Автодор" Бурихона Хамидова. О задержании сообщает региональное МВД. Как отметили в ведомстве, среди подозреваемых числятся родственники женщины и начальник службы безопасности фирмы.
