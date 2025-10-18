Уютное кино дома: топ-5 комедий для просмотра под пледом
Просмотр комедии - лучший способ поднять настроение осенним вечером
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Дождливый осенний вечер — прекрасный повод посмотреть веселые и душевные фильмы. URA.RU собрало для вас топ-5 комедий, которые точно поднимут настроение и порадуют забавными сюжетами. Вас ждет много юмора и позитивных эмоций!
«Идеальный голос» (2012) 18+
Фильм вышел в 2012 году
Фото: Идеальный голос (2012)/ США/Brownstone Productions (III), Gold Circle Films/Режиссер Джейсон Мур
Режиссер: Джейсон Мур.
Сюжет: картина основана на книге Мики Рэпкина «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а-капелла». Женская группа под названием «Беллы» снова проигрывает вокальный конкурс своим соперникам — мужской команде «Альтасамцов». В кампусе появляется новая студентка Бека. Она не желает учиться и хочет уехать в Лос-Анджелес, чтобы стать известным диджеем.
По законам учебного заведения Бека должна присоединиться к одному из кружков по интересам, и она попадает в состав женской группы «Беллы». В итоге девушка вдохнет в коллектив новую жизнь, изменит его репертуар, застрявший на далеких 80-х. Также ей предстоит влюбиться, несмотря на все запреты.
Главные роли: Анна Кендрик, Скайлар Эстин, Ребел Уилсон, Адам Дивайн.
Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,2; IMDb — 7,1.
«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013) 12+
История о приключениях сотрудника известного журнала
Фото: Невероятная жизнь Уолтера Митти (2013)/Великобритания, США/20th Century Fox Film Corporation, Red House Entertainment, Truenorth Productions /Режиссер Бен Стиллер
Режиссер: Бен Стиллер.
Сюжет: экранизация одноименного рассказа Джеймса Тербера 1939 года.
Главным персонажем истории является Уолтер Митти, работающий в отделе иллюстраций журнала Life. Для обложки финального выпуска издания необходима особая фотография, сделанная ведущим фотографом журнала Шоном О «Коннелом, который по-прежнему предпочитает использовать пленочную камеру. Однако на пленках не нашли нужный снимок, что ставит Уолтера под угрозу увольнения.
Единственный способ достать фотографию — найти самого Шона, который не использует мобильный телефон, занимается поиском уникальных кадров по всему миру и может находиться в любом месте. Уолтер решает отправиться на его поиски, что приводит его к длительному и опасному путешествию, охватывающему Гренландию, Исландию и Гималаи.
Главные роли: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Ширли Маклейн, Кэтрин Хан, Шон Пенн.
Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,7; IMDb — 7,3%.
«Крюк» (2021) 18+
Главную роль сыграл Юрий Колокольников
Фото: Крюк (2021)/Россия/Режиссер Иван Оганесов
Режиссер: Иван Оганесов.
Сюжет: сериал о хоккеисте Никите Крюкове, который после завершения карьеры решает стать спортивным агентом. Главный герой ставит перед собой цель поддержать молодых одаренных спортсменов на их пути к успеху. Однако вскоре он сталкивается с осознанием того, что мир хоккейного бизнеса далек от идеалов, которые он себе представлял. Часть спортсменов оказывается замешана в коррупционных схемах и обмане.
Никита всячески помогает и оберегает своих клиентов, решая самые неожиданные вопросы. Однако, помогая другим, Крюков остается один на один с проблемами в своей личной жизни, решить которые оказывается гораздо труднее.
Главные роли: Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Владимир Канухин.
Рейтинг: Кинопоиск — 8; IMDb — 6,6.
«Притворись моей женой» (2011) 12+
Просмотр этого фильма поднимет настроение осенним вечером
Фото: Притворись моей женой (2011)/ США/Режиссер Деннис Дуган
Режиссер: Деннис Дуган.
Сюжет: известный пластический хирург Дэнни Маккоби влюбляется в девушку по имени Палмер. Однако, опасаясь обязательств, он сообщает ей, что состоит в браке. Палмер не желает строить отношения с женатым человеком, после чего Дэнни утверждает, что находится в процессе развода. Он просит свою помощницу Кэтрин сыграть роль его супруги.
Ситуация осложняется тем, что у Кэтрин есть дети, и Палмер считает, что разрушает настоящую семью. Вскоре вся компания отправляется в отпуск на Гавайи, где Кэтрин и Дэнни вынуждены дальше притворяться супругами с многолетним «стажем». В итоге Кэтрин и Дэнни совсем запутываются, придумывая новые выходы из сложившихся обстоятельств.
Главные роли: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Ник Свардсон, Бруклин Декер.
Рейтинг: IMDb — 6,4; «Кинопоиск» — 7,3.
«Неожиданные связи» (2024) 18+
Этот фильм отличается легким и ироничным юмором
Фото: Неожиданные связи (2024)/Франция/SND Films, White and Yellow Films, M6 Films, Beside Productions, Canal+, Ciné+, M6, W9 / Режиссер Жюльен Эрве
Режиссер: Жюльен Эрве.
Сюжет: Алис Бувье-Соваж и Франсуа Мартен планируют вступить в брак и намерены организовать встречу своих родителей. Однако их семьи принадлежат к различным социальным слоям общества и придерживаются противоположных жизненных взглядов. Алис и Франсуа решают преподнести родителям необычные подарки. Они отправляют им конверты с результатами тайно проведенных ДНК-тестов, которые могут раскрыть подлинное происхождение каждого из них.
Рейтинг: IMDb — 5,9 из 10, «Кинопоиск» — 7,2.
