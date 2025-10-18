Уютное кино дома: топ-5 комедий для просмотра под пледом

Просмотр комедии - лучший способ поднять настроение осенним вечером Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дождливый осенний вечер — прекрасный повод посмотреть веселые и душевные фильмы. URA.RU собрало для вас топ-5 комедий, которые точно поднимут настроение и порадуют забавными сюжетами. Вас ждет много юмора и позитивных эмоций!

«Идеальный голос» (2012) 18+

Фильм вышел в 2012 году Фото: Идеальный голос (2012)/ США/Brownstone Productions (III), Gold Circle Films/Режиссер Джейсон Мур

Режиссер: Джейсон Мур.

Сюжет: картина основана на книге Мики Рэпкина «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а-капелла». Женская группа под названием «Беллы» снова проигрывает вокальный конкурс своим соперникам — мужской команде «Альтасамцов». В кампусе появляется новая студентка Бека. Она не желает учиться и хочет уехать в Лос-Анджелес, чтобы стать известным диджеем.

По законам учебного заведения Бека должна присоединиться к одному из кружков по интересам, и она попадает в состав женской группы «Беллы». В итоге девушка вдохнет в коллектив новую жизнь, изменит его репертуар, застрявший на далеких 80-х. Также ей предстоит влюбиться, несмотря на все запреты.

Главные роли: Анна Кендрик, Скайлар Эстин, Ребел Уилсон, Адам Дивайн.

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,2; IMDb — 7,1.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013) 12+

История о приключениях сотрудника известного журнала Фото: Невероятная жизнь Уолтера Митти (2013)/Великобритания, США/20th Century Fox Film Corporation, Red House Entertainment, Truenorth Productions /Режиссер Бен Стиллер

Режиссер: Бен Стиллер.

Сюжет: экранизация одноименного рассказа Джеймса Тербера 1939 года.

Главным персонажем истории является Уолтер Митти, работающий в отделе иллюстраций журнала Life. Для обложки финального выпуска издания необходима особая фотография, сделанная ведущим фотографом журнала Шоном О «Коннелом, который по-прежнему предпочитает использовать пленочную камеру. Однако на пленках не нашли нужный снимок, что ставит Уолтера под угрозу увольнения.

Единственный способ достать фотографию — найти самого Шона, который не использует мобильный телефон, занимается поиском уникальных кадров по всему миру и может находиться в любом месте. Уолтер решает отправиться на его поиски, что приводит его к длительному и опасному путешествию, охватывающему Гренландию, Исландию и Гималаи.

Главные роли: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Ширли Маклейн, Кэтрин Хан, Шон Пенн.

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,7; IMDb — 7,3%.

«Крюк» (2021) 18+

Главную роль сыграл Юрий Колокольников Фото: Крюк (2021)/Россия/Режиссер Иван Оганесов

Режиссер: Иван Оганесов.

Сюжет: сериал о хоккеисте Никите Крюкове, который после завершения карьеры решает стать спортивным агентом. Главный герой ставит перед собой цель поддержать молодых одаренных спортсменов на их пути к успеху. Однако вскоре он сталкивается с осознанием того, что мир хоккейного бизнеса далек от идеалов, которые он себе представлял. Часть спортсменов оказывается замешана в коррупционных схемах и обмане.

Никита всячески помогает и оберегает своих клиентов, решая самые неожиданные вопросы. Однако, помогая другим, Крюков остается один на один с проблемами в своей личной жизни, решить которые оказывается гораздо труднее.

Главные роли: Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Владимир Канухин.

Рейтинг: Кинопоиск — 8; IMDb — 6,6.

«Притворись моей женой» (2011) 12+

Просмотр этого фильма поднимет настроение осенним вечером Фото: Притворись моей женой (2011)/ США/Режиссер Деннис Дуган

Режиссер: Деннис Дуган.

Сюжет: известный пластический хирург Дэнни Маккоби влюбляется в девушку по имени Палмер. Однако, опасаясь обязательств, он сообщает ей, что состоит в браке. Палмер не желает строить отношения с женатым человеком, после чего Дэнни утверждает, что находится в процессе развода. Он просит свою помощницу Кэтрин сыграть роль его супруги.

Ситуация осложняется тем, что у Кэтрин есть дети, и Палмер считает, что разрушает настоящую семью. Вскоре вся компания отправляется в отпуск на Гавайи, где Кэтрин и Дэнни вынуждены дальше притворяться супругами с многолетним «стажем». В итоге Кэтрин и Дэнни совсем запутываются, придумывая новые выходы из сложившихся обстоятельств.

Главные роли: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Ник Свардсон, Бруклин Декер.

Рейтинг: IMDb — 6,4; «Кинопоиск» — 7,3.

«Неожиданные связи» (2024) 18+

Этот фильм отличается легким и ироничным юмором Фото: Неожиданные связи (2024)/Франция/SND Films, White and Yellow Films, M6 Films, Beside Productions, Canal+, Ciné+, M6, W9 / Режиссер Жюльен Эрве

Режиссер: Жюльен Эрве.

Сюжет: Алис Бувье-Соваж и Франсуа Мартен планируют вступить в брак и намерены организовать встречу своих родителей. Однако их семьи принадлежат к различным социальным слоям общества и придерживаются противоположных жизненных взглядов. Алис и Франсуа решают преподнести родителям необычные подарки. Они отправляют им конверты с результатами тайно проведенных ДНК-тестов, которые могут раскрыть подлинное происхождение каждого из них.

