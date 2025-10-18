«Непростая ситуация»: Киев вынужден ждать встречи Путина и Трампа
От результатов переговоров зависит дальнейшие действия Зеленского, указано в материале
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украинские власти вынуждены ждать встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом для принятия дальнейших решений. Об этом пишут иностранные СМИ.
«Сложившаяся ситуация ставит Украину в непростое положение, вынуждая её ждать встречи Трампа и Путина, прежде чем решить, что делать дальше», — указано в материале The New York Times. Также отмечается, что в случае, если переговоры лидеров РФ и США пройдут неудачно, то Киев вновь попытается склонить Трампа к поставкам оружия.
17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в переговорах с Трампом. Основной темой их обсуждения должны были стать поиск нахождения путей урегулирования конфликта, а также возможная передача Украине ракет Tomahawk. Однако после встречи договоренность о передаче не была достигнута.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.