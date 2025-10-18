«Непростая ситуация»: Киев вынужден ждать встречи Путина и Трампа

От результатов переговоров зависит дальнейшие действия Зеленского, указано в материале Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинские власти вынуждены ждать встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом для принятия дальнейших решений. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Сложившаяся ситуация ставит Украину в непростое положение, вынуждая её ждать встречи Трампа и Путина, прежде чем решить, что делать дальше», — указано в материале The New York Times. Также отмечается, что в случае, если переговоры лидеров РФ и США пройдут неудачно, то Киев вновь попытается склонить Трампа к поставкам оружия.