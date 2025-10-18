Курганцев зовут работать моделями и обещают три тысячи рублей за смену
18 октября 2025 в 19:38
Открылись вакансии для моделей в Кургане
Жителей Курганской области приглашают поработать в модельном бизнесе и предлагают оплату от трех тысяч рублей за смену. Об этом говорится в объявлении.
«Требуются модели для съемок фото и видео в Кургане. Оплата от 3 000 рублей за смену», — сообщается на сайте Avito.
В объявлении обещают удобный график. Уточняется, что берут желающих даже без опыта.
