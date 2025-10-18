Логотип РИА URA.RU
Курганцев зовут работать моделями и обещают три тысячи рублей за смену

18 октября 2025 в 19:38
Открылись вакансии для моделей в Кургане

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают поработать в модельном бизнесе и предлагают оплату от трех тысяч рублей за смену. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются модели для съемок фото и видео в Кургане. Оплата от 3 000 рублей за смену», — сообщается на сайте Avito.

В объявлении обещают удобный график. Уточняется, что берут желающих даже без опыта.

