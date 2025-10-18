Зампреда городского хозяйства Калининграда арестовали на 2 месяца
18 октября 2025 в 20:53
Заместитель председателя комитета городского хозяйства Калининграда отправлен в СИЗО на два месяца. Личность фигуранта по-прежнему не раскрыта. Он проведет под стражей до 18 декабря. Вердикт вынес Центральный районный суд Калининграда.
