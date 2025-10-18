SHOT: костариканец умер на Эльбрусе
18 октября 2025 в 21:53
Житель Коста-Рики умер во время экстремального отдыха в Кабардино-Балкарии. Смерть наступила на вершине горы Эльбрус. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. Тело латиноамериканца нашли на высоте 5200 метров.
