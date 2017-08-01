Германия будет защищаться от санкционной политики США

12:53 01 августа 2017 0

МИД ФРГ готов дать отпор политике Трампа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз намерен защищаться от политики экономического давления США, проводимой Вашингтоном под вывеской политических санкций. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, подчеркнув, что лозунг «Америка прежде всего» в Берлине поддержки не найдет.

При этом Габриэль отметил, что Германия поддерживает санкции против России, потому что для Берлина «важно преодоление украинского кризиса и сохранение политического давления, источником которого являются санкции», передает слова главы немецкой дипломатии «Федеральное агентство новостей». Но для того, чтобы достичь успеха, странам Запада нужно действовать сообща. Сейчас же ситуация складывается так, что Америка пытается выиграть позиции на европейских рынках, используя санкционное давление на Россию, что для ЕС недопустимо.