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10 октября 2017
09 октября 2017
05:00  10 октября 2017 0

В России увеличилось число атак на банкоматы. Эксперты прогнозируют потери в 10 млрд

Банкоматы. Екатеринбург, банкомат, деньги, рубли
Ущерб от атак на ATM в этом году может составить до 10 млрд рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году число нападений на банкоматы в России вырастет до 5 тысяч. В прошлом году потери банков от рук злоумышленников составили 2,5-7 млрд рублей. По оценкам экспертов, ущерб от атак на банкоматы может достичь отметки 3-10 млрд рублей.

Отмечается, что за прошлый год кибермошенники совершили более 4 тысяч нападений на банкоматы. В 90% случаев они проводились с помощью физического доступом к ATM, на оставшиеся 10% приходятся взломы с помощью скимминга (установка на АТМ устройств, считывающих данные карт граждан, когда потери несут именно они) и логические атаки, которые составили менее 1% от нападений на банкоматы.

«Несмотря на различные методы борьбы со скиммингом, он продолжает набирать силу, особенно в США. Что касается взрывов АТМ газом, если бы грабители знали, что во всех банкоматах стоят новейшие интеллектуальные системы нейтрализации банкнот (IBNS), то число таких атак снизилось бы. Но внедрение IBNS означает удорожание банкоматов, тогда как банки стараются здесь экономить», — рассказала «Известиям» управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Среди главных причин увеличения числа кибератак эксперты называют планомерное снижение расходы на охрану финансовых учреждений. Если в первом полугодии 2016-го они составили 9,4 млрд рублей (минус 8,6% по сравнению с годом ранее), то через год финансовые организации сократили эту статью затрат на 8,5 млрд рублей (минус 9%).

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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