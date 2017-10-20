05:26 20 октября 2017 0

Военные наконец-то решились заменить трудягу Ан-12, летающего уже 60 лет, на более современную технику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Средний военно-транспортный самолет Ил-276, который в перспективе должен будет заменить большинство типов воздушных судов, построенных еще в СССР, поступит на вооружение Минобороны РФ. Машина создается концерном «Ильюшин» на базе так и не реализованного российско-индийского проекта МТА.

Как сообщают «Известия», военные уже ведут переговоры о поставках машины нового типа.

Взлетная масса Ил-276 составит порядка 60 тонн. Транспортник будет оснащаться двумя двигателями, устанавливаемыми на старшего собрата — Ил-76. 276-й сможет брать на борт около 100 солдат и перевозить грузы весом до 20 тонн на расстояние до 6 тыс. км на скорости порядка 800 км/ч.

Главным же достоинством Ил-276 станет способность совершать взлеты и посадки на необорудованных аэродромах.

По оценкам экспертов, машина станет крайне востребована военными, особенно в случаях, когда отправка груза тяжелым Ил-76 нецелесообразна. Ил-276 расходует меньше топлива, ему не будет нужен аэродром с бетонной ВПП, разбег у него также достаточно небольшой. В перспективе он должен заменить летающие еще в советстких времен Ан-12, Ан-32 и Ан-72. В конструкции машины заложены возможности переоборудования ее в летающую лабораторию, самолет радиоэлектронной борьбы и радиолокационной разведки. Для перевозки командного состава Ил-276 может быть создан в пассажирском варианте.

На данном этапе потребность Минобороны составляет 55 машин. Если же говорить о перспективах замены устаревшей техники, то сейчас в стою числится более сотни Ан-12 и порядка 40 Ан-72, сообщает издание.