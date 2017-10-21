Число зверя: дефицит бюджета США составил 666 млрд долларов

Штаты срочно нуждаются в налоговой реформе
Дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки по итогам прошедшего финансового года составил 666 млрд долларов. Об этом говорится в отчете министерства финансов США.
По сравнению с предыдущим финансовым годом дефицит бюджета вырос на 13,5% или на 80 миллиардов долларов, отмечает агентство Nation News. Причиной стал рост расходов на фоне недополучения налогов. Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, страна срочно нуждается в налоговой реформе, передает RT.