Число зверя: дефицит бюджета США составил 666 млрд долларов

10:09 21 октября 2017 0

Штаты срочно нуждаются в налоговой реформе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки по итогам прошедшего финансового года составил 666 млрд долларов. Об этом говорится в отчете министерства финансов США.

По сравнению с предыдущим финансовым годом дефицит бюджета вырос на 13,5% или на 80 миллиардов долларов, отмечает агентство Nation News. Причиной стал рост расходов на фоне недополучения налогов. Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, страна срочно нуждается в налоговой реформе, передает RT.