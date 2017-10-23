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Главные новости Пермского края
19:36  23 октября 2017 1

Адвоката из Перми, обманувшего клиента на 400 тысяч рублей, раскрыла ФСБ

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
Он потребовал у своего подопечного 400 тысяч рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский адвокат, обманувший подзащитного, отправится в тюрьму, сообщили в региональном СК.

Собранные Следственным комитетом РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему адвокату. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «покушение на мошенничество». Юрист попытался обмануть своего подзащитного, потребовав у него 400 тысяч рублей.

Деньги адвокат должен был передать полицейским в виде взятки, за которую они бы закрыли бы уголовное дело, заведенное на клиента. Подзащитного обвиняли в хранении наркотиков.

В действительности адвокат взятку в виде денег должностным лицам полиции передавать не собирался, а был намерен похитить эти деньги.

На сайте СК РФ сообщается, что адвокат был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю сразу после получения денег. Суд назначил мужчине два года колонии общего режима и 50 тысяч рублей штрафа.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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