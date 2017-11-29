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Главные новости Тюменской области
12:10  29 ноября 2017 0

Людей в тюменском баре «Ржавый дед» отравил зараженный сотрудник

Роспотребнадзор. Дети отравились. Нижневартовск., роспотребнадзор
Роспотребнадзор нашел бессимптомный сальмоноллез у одного из сотрудников бараФото: Александр Елизаров © URA.RU

В конце октября 11 человек обратились в больницу после обеда в тюменском баре «Ржавый дед». Также был госпитализирован двухлетний ребенок.

В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что один их сотрудников бара носит вирус сальмонеллеза, который не имеет никаких симптомов. Микробы нашли в салате и филе горбуши, сообщает портал tymix.ru. Заведение дважды проходило проверку, после чего приостановило свою работу на 60 дней. Сейчас решается вопрос о штрафе владельцу бара.

Как писало ранее «URA.RU», у тюменцев диагностирован сальмонеллез. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В баре использовали продукцию птицеводства из Пермского края, Челябинской и Ярославской областей.

Напомним, в конце октября на бизнес-ланче в Тюмени отравилось несколько десятков человек. Директор бара Николай Бабинцев принес извинения всем пострадавшим и выразил готовность выплатить им компенсацию.

Дарья Рукачёва
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