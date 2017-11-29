В конце октября 11 человек обратились в больницу после обеда в тюменском баре «Ржавый дед». Также был госпитализирован двухлетний ребенок.
В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что один их сотрудников бара носит вирус сальмонеллеза, который не имеет никаких симптомов. Микробы нашли в салате и филе горбуши, сообщает портал tymix.ru. Заведение дважды проходило проверку, после чего приостановило свою работу на 60 дней. Сейчас решается вопрос о штрафе владельцу бара.
Как писало ранее «URA.RU», у тюменцев диагностирован сальмонеллез. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В баре использовали продукцию птицеводства из Пермского края, Челябинской и Ярославской областей.
Напомним, в конце октября на бизнес-ланче в Тюмени отравилось несколько десятков человек. Директор бара Николай Бабинцев принес извинения всем пострадавшим и выразил готовность выплатить им компенсацию.