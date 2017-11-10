12:59 10 ноября 2017 0

16 человек после визита в тюменский бар оказались у врачей Фото: с сайта rustyded.ru

У тюменцев, которые заболели после визита в популярный местный бар «Ржавый дед», диагностирован сальмонеллез. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В баре использовали продукцию птицеводства из Пермского края, Челябинской и Ярославской областей.

После того, как клиенты «Ржавого деда» оказались в инфекционной больнице, управление Роспотребнадзора провело две проверки в злополучном баре и обнаружило нарушение санитарных правил. С 4 ноября работа бара приостановлена, материалы дела о приостановке деятельности предприятия общепита направлены в суд.

Фото: с сайта rustyded.ru

В Роспотребнадзоре уточнили, что заболевание могло передаваться контактно-бытовым и пищевым путями. «Информация о продукции птицеводства, которая использовалась в питании, направлена в управления Роспотребнадзора по Ярославской области, Пермскому краю и Челябинской области, согласно территориям производства», — сообщили в тюменском управлении федеральной службы.

Об отравлении в баре «Ржавый дед» тюменцы написали в сети Интернет — люди, в частности, рассказывали, что плохо себя почувствовали после бизнес-ланча 31 октября. В ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» было госпитализировано 11 человек, к 9 ноября выписаны с выздоровлением 10 человек, в том числе один ребенок.

В общей сложности с жалобами к медикам после «Ржавого деда» обратилось 16 человек. В управлении Роспотребнадзора уточнили, что в трех случаях речь идет об остром гастроэнтерите у взрослых посетителей бара и в 13 — о заболевании сальмонеллезом средней степени тяжести, причем один из заболевших — ребенок младше двух лет.

3 ноября в «Ржавом деде» корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что бар принадлежит ООО «Бар-Сервис», однако комментировать историю с отравлением не стали. В компании «Бар-Сервис» выслушали вопрос корреспондента и молча бросили трубку. Больше дозвониться в компанию не удалось — там не отвечали на звонки.

Через несколько дней директор тюменского бара «Ржавый дед» Николай Бабинцев записал видеообращение, в котором принес извинения всем пострадавшим при отравлении в заведении.

По данным из открытых источников, учредителями ООО «Бар-Сервис» в равных долях являются Николай Бабинцев и Евгения Сенюкова. Они же учредили в Тюмени ООО «Старомодный» и ООО «Бар-Сервис». Согласно данным системы «Контур.Фокус», ни в одной из компаний за последние годы сотрудники Роспотребнадзора проверок не проводили. Правда, в «Старомодный» дважды в этом году наведывались сотрудники Госинспекции труда (оба раза по заявлениям сотрудников) и находили там нарушения Трудового кодекса.

ООО «Бар-Сервис» ранее уже попало в поле зрения надзорных органов. В январе 2016 года областная прокуратура сообщила о том, что компания, не имея лицензии, обучала барменов — разумеется, не бесплатно. В итоге компания была оштрафована за незаконную деятельность.