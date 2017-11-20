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Главные новости Тюменской области
13:20  20 ноября 2017 0

Роспотребнадзор заступится в суде за отравившихся в «Ржавом деде» тюменцев

На бар «Ржавый дед» подают в судФото: rustyded.ru

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области будет представлять в суде интересы тюменцев, подхвативших сальмонеллез в баре «Ржавый дед». Ведомство призывает пострадавших горожан обратиться с заявлениями и предоставить документы о лечении.

«Потребители, пострадавшие в кафе „Ржавый дед“, вправе обратиться в Управление с соответствующим заявлением об оказании им помощи в защите нарушенных прав с приложением копий документов, подтверждающих факт причинения вреда здоровью», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В конце октября в баре «Ржавый дед» отравились несколько десятков тюменцев, 16 из них поставили диагноз сальмонеллез. В управлении Роспотребнадзора после проверки уточнили, что бар в приготовлении еды использовали продукцию птицеводства из Пермского края, Челябинской и Ярославской областей.

С 4 ноября работа бара приостановлена, материалы дела о приостановке деятельности предприятия общепита направлены в суд. Владелец бара Николай Бабинцев пообещал всем пострадавшим выплатить компенсацию.

Нина Калинина
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