Управление Роспотребнадзора по Тюменской области будет представлять в суде интересы тюменцев, подхвативших сальмонеллез в баре «Ржавый дед». Ведомство призывает пострадавших горожан обратиться с заявлениями и предоставить документы о лечении.
«Потребители, пострадавшие в кафе „Ржавый дед“, вправе обратиться в Управление с соответствующим заявлением об оказании им помощи в защите нарушенных прав с приложением копий документов, подтверждающих факт причинения вреда здоровью», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Роспотребнадзора.
В конце октября в баре «Ржавый дед» отравились несколько десятков тюменцев, 16 из них поставили диагноз сальмонеллез. В управлении Роспотребнадзора после проверки уточнили, что бар в приготовлении еды использовали продукцию птицеводства из Пермского края, Челябинской и Ярославской областей.
С 4 ноября работа бара приостановлена, материалы дела о приостановке деятельности предприятия общепита направлены в суд. Владелец бара Николай Бабинцев пообещал всем пострадавшим выплатить компенсацию.