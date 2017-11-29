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29 ноября 2017
18:32  29 ноября 2017 0

Аналитики подсчитали число проституток в России

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Около 4,5 млн номеров так или иначе относятся к сотрудникам эскортаФото: depositphotos.com © URA.RU

Разработчики сервиса «NumBuster!», которое определяет личность человека по номеру телефона, поделились данными о числе проституток в России. Всего из 315 млн номеров, указанных в облаке комментариев, 4,5 млн так или иначе относятся к сотрудникам эскорта, а конкретно к проституткам — примерно 1,5 млн.

Пресс-секретарь сервиса Ольга Будник сравнила девушек легкого поведения с коллекторами, так как они могут иметь несколько сим-карт. В связи с этим по 4,5 миллионам «сексуальных» номеров нельзя судить об общем количестве проституток, передает Life.ru.

Аналитики вычислили проституток по оставленным на сайте отзывам или именам, которые им дали пользователи сервиса. Они также утверждают, что больше всего предоставляющих секс-услуги находится в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

Ранее российские исследователи составили среднестатистический портрет проституток. В ответ на это лидер движения секс-работников и их сторонников «Серебряная роза» Ирина Маслова заявила, что такой портрет в данном случае составить невозможно, и призвала социологов заниматься более серьезными исследованиями, отмечает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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