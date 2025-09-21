Канада, Австралия и Великобритания практически одновременно объявили о признании государственности Палестины. Это беспрецедентный шаг, меняющий расклад сил на Ближнем Востоке и знаменующий кардинальный поворот в западной политике по палестинскому вопросу. Такое решение трех стран было принято на фоне сохраняющихся боевых действий в секторе Газа. Оно призвано восстановить веру в возможность мирного разрешения ближневосточного конфликта.
Кроме того, в ответ на признание Палестины со стороны Канады, в стране пообещали властям Осло провести всеобщие выборы в следующем году. Какие еще страны признали государственность Палестины и к чему это может привести в рамках международных отношений — в материале URA.RU.
Еще три державы признали Палестину
На 21 сентября три западных страны признали Палестину государством. Их власти сделали следующие заявления:
«Сегодня Канада признает государство Палестина. Это решение отражает нашу неизменную приверженность решению о двух государствах и справедливому миру на Ближнем Востоке», — подчеркнул премьер-министр Канады Марк Кани в своем обращении в социальной сети X.
Власти Палестины в ответ на это пообещали Канаде и мировому сообществу взять на себя обязательство провести комплексное реформирование системы государственного управления, обеспечить проведение выборов в 2026 году. В них, согласно заявлению Карни, не будет участвовать движение ХАМАС. Также будет реализован процесс демилитаризации палестинского государства.
Австралийский премьер Энтони Альбанезе заявил: «Австралия официально признает независимое и суверенное государство Палестина. Мы убеждены, что это необходимое условие для долгосрочного мира и безопасности в регионе».
Великобритания в своем заявлении отметила: «Чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает государство Палестина».
Какие страны ранее признали палестинскую государственность
Палестина уже признана 147 из 193 членов ООН, включая Россию (с 1988 года). Однако страна не имеет статуса полноправного члена организации, так как ее не признают США, Великобритания, Франция и еще 42 государства.
С 28 по 30 июля в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН состоялась международная конференция высокого уровня, посвященная вопросам создания государства Палестина. Организаторами встречи выступили Саудовская Аравия и Франция. Мероприятие стало наиболее масштабной инициативой по поиску путей урегулирования ближневосточного конфликта за последние годы. Несмотря на демонстративный отказ от участия со стороны США и Израиля, в работе конференции приняли участие высокопоставленные делегации из европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских государств.
В числе основных результатов мероприятия стало опубликование совместного заявления министров иностранных дел 15 стран — Австралии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Канады, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении, Финляндии и Франции. В документе главы внешнеполитических ведомств сообщили о том, что они положительно рассматривают возможность признания государственности Палестина в качестве ключевого шага к достижению урегулирования на основе принципа двух государств. Также в своем обращении они призвали все страны, которые еще не предприняли подобного шага, присоединиться к данной инициативе.
Так, например, признание Палестины Великобританией — сигнал о начале новой эпохи в международных отношениях. Целью остается решение о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет существовать в мире с Израилем. Норвегия позже также официально объявила о признании государства Палестина. Решение вступило в силу. Вместе со страной аналогичное решение приняли Ирландия и Испания.
«После признания Палестины мы сможем сильнее поощрять другие страны поддерживать строительство палестинского государства, а также сможем привлечь палестинское государство к ответственности», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Его слова передает телеканал NRK.
Что на этот счет заявили в Палестине и Израиле
Решение Осло было встречено неоднозначно. Так, палестинский президент Махмуд Аббас назвал его «исторической победой палестинского народа и справедливости», а Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал шаг как «важный вклад в возобновление мирного процесса». В то же время Израиль немедленно подобное и отозвал своих послов в Ирландии и Норвегии для консультаций.
«Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии — Израиль не позволит этому пройти тихо»,— заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Об этом пишет The Times of Israel. По его мнению, это снижает шансы на мир и подрывает право Иерусалима на самооборону.
Что изменится в мире после этого
Признание Палестины не приведет к практическим изменениям
Эксперт Александр Каргин заявил, что признание Палестины рядом европейских стран на Генассамблее ООН 22 сентября останется лишь «жестом солидарности» без практических последствий. По его словам, решения ЕС декларативны из-за доминирующей роли США.
«Главное — (президент США Дональд — прим. URA.RU) Трамп. Его администрация твердо стоит на стороне Израиля. Это означает, что в ближайшие три года Израиль сохранит мощное прикрытие на международной арене», — заявил Каргин для Общественной Службы Новостей. Международная изоляция Иерусалима вряд ли возможна, заключил он.
Признание государственности — символический шаг
Эксперты оценили предстоящее признание Палестины рядом европейских стран как важный символический шаг. Однако его недостаточно для реальной защиты населения страны.
«Намерение европейских стран признать государство Палестина запоздало. Это результат израильской войны в секторе Газа и роста мирового движения в поддержку палестинского дела», — сообщил директор Палестинского центра устойчивости Халед Абдель Маджид.
Он считает, что немедленных практических результатов это не принесет. Также эксперт Макрам Хури Махул подчеркивает, что признание «требует четкого и исчерпывающего пояснения». В частности, принятие границ страны 1967 года, статуса Восточного Иерусалима как столицы и права на возвращение беженцев.
