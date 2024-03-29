Кристофер Нолан получит титул рыцаря Великобритании: биография оскароносного режиссера

В Британии пройдет награждение режиссера Кристофера Нолана титулом рыцаря

29 марта 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Кристофер Нолан был признан лучшим режиссером последних 25 лет Фото: AP/TASS Режиссер и лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан начал свою карьеру в 1998 году и спустя четыре года выпустил свой первый кассовый хит. Его фильмы снимаются на пленку с минимальным использованием спецэффектов и становятся успешными вне зависимости от жанра. Нолан будет удостоен звания рыцаря Великобритании. URA.RU расскажет в материале интересные факты о биографии и карьере Нолана. Биография Кристофер Нолан родился в Лондоне 30 июля 1970 года. Его отец, Брендан Нолан, работал менеджером по рекламе, а мать, Кристина Нолан, изначально была бортпроводницей, а затем стала учителем английского. Нолан имеет гражданство как Великобритании, так и США. У него два брата: старший Мэттью (род. 1968) и младший Джонатан (род. 1976), который также является известным сценаристом и режиссером. Он работал над несколькими фильмами брата и создал сериал «Мир Дикого Запада». Нолан с детства увлекался кино. Он окончил Университетский колледж Лондона по специальности «английская литература» и начал снимать короткометражные фильмы как для университетского киноклуба, так и для коммерческих целей. В 1996 году он выпустил фильм «Воровство», а затем в 1997 году представил «Жук-скакун». С 1997 года Нолан состоит в браке с Эммой Томас, которую встретил во время учебы. Она стала продюсером всех его фильмов после того, как начинала свою карьеру как сценаристка и ассистент режиссера. У пары четверо детей: дочь Флора, сын Магнус, Рори и Оливер. Дети Нолана также активно участвуют в индустрии кино, принимая участие как актеры в различных фильмах отца. Нолан посвящает рабочие названия своих фильмов именами детей, чтобы отметить их важность в его жизни. Известные фильмы Нолана Первые фильмы: «Преследование» и «Помни» В 1998 году Кристофер Нолан выпустил свой дебютный полнометражный фильм «Преследование». Бюджет этого неонуарного криминального триллера составил всего шесть тысяч долларов, а на съемки потребовалось 14 месяцев. Фильм повествует о молодом писателе по имени Билл, который случайно втягивается в криминальный мир после того, как начинает следить за незнакомцами в поисках вдохновения. «Преследование» принес Нолану несколько наград, включая «Серебряный Хичкок» и приз лучшему режиссеру на различных кинофестивалях. Следующим фильмом стал триллер «Помни», основанный на рассказе брата Кристофера, Джонатана Нолана. В основе сюжета — история Леонарда Шелби, страдающего от потери памяти после травмы головы. Фильм был снят всего за 25 дней с бюджетом в девять миллионов долларов и получил признание критиков. «Помни» номинировался на два «Оскара» и получил несколько других наград. Фильм тоже понравился режиссеру Стивену Содербергу. Впоследствии Нолан снял также «Бессонницу» и занялся серией фильмов о Бэтмене после отказа от работы над фильмом «Троя». Трилогия о Бэтмене, «Престиж» и «Начало» В 2005 году вышел первый фильм трилогии Нолана «Бэтмен: Начало». Супергероя сыграл актер Кристиан Бэйл. На следующий год в 2006 году вышел «Престиж», посвященный соперничеству двух иллюзионистов. Одного из главных героев сыграл Бэйл, второго — актер Хью Джекман, а актер Дэвид Боуи снялся в роли Николы Теслы. Фильм «Темный рыцарь» (2008), вторая часть «Бэтмена», с актером Хитом Леджером в роли Джокера собрал миллиард долларов. Леджер посмертно получил за эту роль премии BAFTA, Critics» Choice Awards, «Оскар» и другие награды. В 2010 году последовал научно-фантастический боевик «Начало» с актером Леонардо ДиКаприо. Фильм получил четыре премии «Оскар» и была номинирован еще в четырех категориях. Также картину номинировали на четыре «Золотых глобуса», а также на несколько премий BAFTA. Нолан стал самым молодым режиссером, оставившим отпечатки своих рук и ног на голливудской Аллее славы. В 2012 году вышла завершающая часть трилогии о Бэтмене. В 2012 и 2013 годах Нолан был продюсером «Человека из стали» по сюжету сценариста Зака Снайдера, посвященного Супермену. «Интерстеллар» и «Дюнкерк» В 2014 году Нолан выпустил научно-фантастическую картину «Интерстеллар». Фильм был номинирован на пять «Оскаров» и получил награду за лучшие визуальные эффекты. В 2015 году Нолан вошел в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2016 году BBC включило три фильма Нолана: «Помни», «Начало» и «Темный рыцарь», в список 100 самых влиятельных фильмов XXI века. В этом же году Нолан стал исполнительным продюсером фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» режиссера Зака Снайдера. В 2017 году Нолан получил почетную докторскую степень в области литературы от Университетского колледжа Лондона. Его следующей работой был фильм «Дюнкерк» (2017). Он получил восемь номинаций на «Оскар», выиграв трофеи за монтаж, звук и звуковой монтаж. «Довод» и уход из Warner Bros. В 2019 году Нолан приступил к съемкам своего научно-фантастического фильма «Довод» по собственному сценарию. Из-за пандемии COVID-19 премьера картины неоднократно откладывалась, но в августе 2020 года Warner Bros наконец выпустила фильм в прокат. Картина была удостоена премий «Оскар», BAFTA и «Спутник» за лучшие визуальные эффекты. После выхода «Довода» Warner Bros приняла решение выпускать свои фильмы на HBO Max. Нолан критически отозвался о таком шаге, назвав HBO Max «худшим стриминговым сервисом», и разорвал отношения с киностудией. «Оппенгеймер» В 2023 году вышел «Оппенгеймер», байопик о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, сыгранном актером Киллианом Мерфи. Нолан написал сценарий на основе документальной книги Кая Берда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея». «Оппенгеймер» стал лидером по числу номинаций на «Оскар» в 2024 году — лента была представлена в 13 из них. Фильм собрал в прокате 950 миллионов долларов. Интересные факты о Нолане Кинокартины Нолана собрали почти шесть миллиардов долларов в мировом прокате, заставив его войти в топ-10 самых кассовых режиссеров;

Нолану потребовалось более 20 лет, чтобы выиграть свой первый «Оскар»;

Как признанный поклонник работ режиссера Ридли Скотта, Нолан уважает фильмы «Чужой» (1979) и «Бегущий по лезвию» (1982), которые существенно повлияли на его собственное творчество;

Актер Майкл Кейн снялся в восьми картинах Нолана, завершив свою карьеру в качестве одного из любимых режиссером актеров. Его частоту превзошли только Киллиан Мерфи и Расс Фега;

Фильмы Нолана чаще входят в топ-250 IMDb, чем картины других режиссеров;

Три актера получили «Оскары» после съемок в фильмах Нолана;

Нолан был признан лучшим режиссером последних 25 лет пользователями Rotten Tomatoes, обойдя таких выдающихся конкурентов, как Дэмьен Шазелл и Джордан Пил;

Картины Нолана отличаются увлекательным сюжетом и безупречным исполнением, заставляя зрителей видеть мир в ином свете и размышлять над необычными идеями;

Нолан не любит цифровую съемку, поэтому он снимает на пленку 70 мм. По его словам, под действием технологий меняются обычные вещи и даже восприятие реальности. У кого также из звезд есть титул рыцаря Великобритании Актеры Чарли Чаплин;

Шон Коннери;

Энтони Хопкинс;

Василий Ливанов;

Дэниэл Дэй-Льюис;

Бенедикт Камбербэтч;

Том Харди;

Кейт Уинстлетт;

Хелена Бонэм Картер. Музыканты Мик Джаггер;

Пол Маккартни;

Элтон Джон. Современные рыцари имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте, однако они редко воспользуются этой возможностью из-за своих финансовых успехов. Одной из ключевых привилегий является возможность аудиенции у королевских особ Великобритании. Хотя это не означает немедленного доступа в Букингемский дворец, рыцари могут встретиться с королем. Этот статус также привлекателен для любителей политики. Последняя значимая привилегия — право на владение собственным гербом, который также можно должным образом оформить, добавив флаг Великобритании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер и лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан начал свою карьеру в 1998 году и спустя четыре года выпустил свой первый кассовый хит. Его фильмы снимаются на пленку с минимальным использованием спецэффектов и становятся успешными вне зависимости от жанра. Нолан будет удостоен звания рыцаря Великобритании. URA.RU расскажет в материале интересные факты о биографии и карьере Нолана. Кристофер Нолан родился в Лондоне 30 июля 1970 года. Его отец, Брендан Нолан, работал менеджером по рекламе, а мать, Кристина Нолан, изначально была бортпроводницей, а затем стала учителем английского. Нолан имеет гражданство как Великобритании, так и США. У него два брата: старший Мэттью (род. 1968) и младший Джонатан (род. 1976), который также является известным сценаристом и режиссером. Он работал над несколькими фильмами брата и создал сериал «Мир Дикого Запада». Нолан с детства увлекался кино. Он окончил Университетский колледж Лондона по специальности «английская литература» и начал снимать короткометражные фильмы как для университетского киноклуба, так и для коммерческих целей. В 1996 году он выпустил фильм «Воровство», а затем в 1997 году представил «Жук-скакун». С 1997 года Нолан состоит в браке с Эммой Томас, которую встретил во время учебы. Она стала продюсером всех его фильмов после того, как начинала свою карьеру как сценаристка и ассистент режиссера. У пары четверо детей: дочь Флора, сын Магнус, Рори и Оливер. Дети Нолана также активно участвуют в индустрии кино, принимая участие как актеры в различных фильмах отца. Нолан посвящает рабочие названия своих фильмов именами детей, чтобы отметить их важность в его жизни. В 1998 году Кристофер Нолан выпустил свой дебютный полнометражный фильм «Преследование». Бюджет этого неонуарного криминального триллера составил всего шесть тысяч долларов, а на съемки потребовалось 14 месяцев. Фильм повествует о молодом писателе по имени Билл, который случайно втягивается в криминальный мир после того, как начинает следить за незнакомцами в поисках вдохновения. «Преследование» принес Нолану несколько наград, включая «Серебряный Хичкок» и приз лучшему режиссеру на различных кинофестивалях. Следующим фильмом стал триллер «Помни», основанный на рассказе брата Кристофера, Джонатана Нолана. В основе сюжета — история Леонарда Шелби, страдающего от потери памяти после травмы головы. Фильм был снят всего за 25 дней с бюджетом в девять миллионов долларов и получил признание критиков. «Помни» номинировался на два «Оскара» и получил несколько других наград. Фильм тоже понравился режиссеру Стивену Содербергу. Впоследствии Нолан снял также «Бессонницу» и занялся серией фильмов о Бэтмене после отказа от работы над фильмом «Троя». В 2005 году вышел первый фильм трилогии Нолана «Бэтмен: Начало». Супергероя сыграл актер Кристиан Бэйл. На следующий год в 2006 году вышел «Престиж», посвященный соперничеству двух иллюзионистов. Одного из главных героев сыграл Бэйл, второго — актер Хью Джекман, а актер Дэвид Боуи снялся в роли Николы Теслы. Фильм «Темный рыцарь» (2008), вторая часть «Бэтмена», с актером Хитом Леджером в роли Джокера собрал миллиард долларов. Леджер посмертно получил за эту роль премии BAFTA, Critics» Choice Awards, «Оскар» и другие награды. В 2010 году последовал научно-фантастический боевик «Начало» с актером Леонардо ДиКаприо. Фильм получил четыре премии «Оскар» и была номинирован еще в четырех категориях. Также картину номинировали на четыре «Золотых глобуса», а также на несколько премий BAFTA. Нолан стал самым молодым режиссером, оставившим отпечатки своих рук и ног на голливудской Аллее славы. В 2012 году вышла завершающая часть трилогии о Бэтмене. В 2012 и 2013 годах Нолан был продюсером «Человека из стали» по сюжету сценариста Зака Снайдера, посвященного Супермену. В 2014 году Нолан выпустил научно-фантастическую картину «Интерстеллар». Фильм был номинирован на пять «Оскаров» и получил награду за лучшие визуальные эффекты. В 2015 году Нолан вошел в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2016 году BBC включило три фильма Нолана: «Помни», «Начало» и «Темный рыцарь», в список 100 самых влиятельных фильмов XXI века. В этом же году Нолан стал исполнительным продюсером фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» режиссера Зака Снайдера. В 2017 году Нолан получил почетную докторскую степень в области литературы от Университетского колледжа Лондона. Его следующей работой был фильм «Дюнкерк» (2017). Он получил восемь номинаций на «Оскар», выиграв трофеи за монтаж, звук и звуковой монтаж. В 2019 году Нолан приступил к съемкам своего научно-фантастического фильма «Довод» по собственному сценарию. Из-за пандемии COVID-19 премьера картины неоднократно откладывалась, но в августе 2020 года Warner Bros наконец выпустила фильм в прокат. Картина была удостоена премий «Оскар», BAFTA и «Спутник» за лучшие визуальные эффекты. После выхода «Довода» Warner Bros приняла решение выпускать свои фильмы на HBO Max. Нолан критически отозвался о таком шаге, назвав HBO Max «худшим стриминговым сервисом», и разорвал отношения с киностудией. В 2023 году вышел «Оппенгеймер», байопик о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, сыгранном актером Киллианом Мерфи. Нолан написал сценарий на основе документальной книги Кая Берда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея». «Оппенгеймер» стал лидером по числу номинаций на «Оскар» в 2024 году — лента была представлена в 13 из них. Фильм собрал в прокате 950 миллионов долларов. Современные рыцари имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте, однако они редко воспользуются этой возможностью из-за своих финансовых успехов. Одной из ключевых привилегий является возможность аудиенции у королевских особ Великобритании. Хотя это не означает немедленного доступа в Букингемский дворец, рыцари могут встретиться с королем. Этот статус также привлекателен для любителей политики. Последняя значимая привилегия — право на владение собственным гербом, который также можно должным образом оформить, добавив флаг Великобритании.