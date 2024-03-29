Кристофер Нолан получит титул рыцаря Великобритании: биография оскароносного режиссера

Режиссер и лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан начал свою карьеру в 1998 году и спустя четыре года выпустил свой первый кассовый хит. Его фильмы снимаются на пленку с минимальным использованием спецэффектов и становятся успешными вне зависимости от жанра. Нолан будет удостоен звания рыцаря Великобритании. URA.RU расскажет в материале интересные факты о биографии и карьере Нолана.
Биография
Кристофер Нолан родился в Лондоне 30 июля 1970 года. Его отец, Брендан Нолан, работал менеджером по рекламе, а мать, Кристина Нолан, изначально была бортпроводницей, а затем стала учителем английского. Нолан имеет гражданство как Великобритании, так и США.
У него два брата: старший Мэттью (род. 1968) и младший Джонатан (род. 1976), который также является известным сценаристом и режиссером. Он работал над несколькими фильмами брата и создал сериал «Мир Дикого Запада».
Нолан с детства увлекался кино. Он окончил Университетский колледж Лондона по специальности «английская литература» и начал снимать короткометражные фильмы как для университетского киноклуба, так и для коммерческих целей. В 1996 году он выпустил фильм «Воровство», а затем в 1997 году представил «Жук-скакун».
С 1997 года Нолан состоит в браке с Эммой Томас, которую встретил во время учебы. Она стала продюсером всех его фильмов после того, как начинала свою карьеру как сценаристка и ассистент режиссера. У пары четверо детей: дочь Флора, сын Магнус, Рори и Оливер.
Дети Нолана также активно участвуют в индустрии кино, принимая участие как актеры в различных фильмах отца. Нолан посвящает рабочие названия своих фильмов именами детей, чтобы отметить их важность в его жизни.
Известные фильмы Нолана
Первые фильмы: «Преследование» и «Помни»
В 1998 году Кристофер Нолан выпустил свой дебютный полнометражный фильм «Преследование». Бюджет этого неонуарного криминального триллера составил всего шесть тысяч долларов, а на съемки потребовалось 14 месяцев. Фильм повествует о молодом писателе по имени Билл, который случайно втягивается в криминальный мир после того, как начинает следить за незнакомцами в поисках вдохновения. «Преследование» принес Нолану несколько наград, включая «Серебряный Хичкок» и приз лучшему режиссеру на различных кинофестивалях.
Следующим фильмом стал триллер «Помни», основанный на рассказе брата Кристофера, Джонатана Нолана. В основе сюжета — история Леонарда Шелби, страдающего от потери памяти после травмы головы. Фильм был снят всего за 25 дней с бюджетом в девять миллионов долларов и получил признание критиков. «Помни» номинировался на два «Оскара» и получил несколько других наград. Фильм тоже понравился режиссеру Стивену Содербергу. Впоследствии Нолан снял также «Бессонницу» и занялся серией фильмов о Бэтмене после отказа от работы над фильмом «Троя».
Трилогия о Бэтмене, «Престиж» и «Начало»
В 2005 году вышел первый фильм трилогии Нолана «Бэтмен: Начало». Супергероя сыграл актер Кристиан Бэйл.
На следующий год в 2006 году вышел «Престиж», посвященный соперничеству двух иллюзионистов. Одного из главных героев сыграл Бэйл, второго — актер Хью Джекман, а актер Дэвид Боуи снялся в роли Николы Теслы.
Фильм «Темный рыцарь» (2008), вторая часть «Бэтмена», с актером Хитом Леджером в роли Джокера собрал миллиард долларов. Леджер посмертно получил за эту роль премии BAFTA, Critics» Choice Awards, «Оскар» и другие награды.
В 2010 году последовал научно-фантастический боевик «Начало» с актером Леонардо ДиКаприо. Фильм получил четыре премии «Оскар» и была номинирован еще в четырех категориях. Также картину номинировали на четыре «Золотых глобуса», а также на несколько премий BAFTA. Нолан стал самым молодым режиссером, оставившим отпечатки своих рук и ног на голливудской Аллее славы.
В 2012 году вышла завершающая часть трилогии о Бэтмене. В 2012 и 2013 годах Нолан был продюсером «Человека из стали» по сюжету сценариста Зака Снайдера, посвященного Супермену.
«Интерстеллар» и «Дюнкерк»
В 2014 году Нолан выпустил научно-фантастическую картину «Интерстеллар». Фильм был номинирован на пять «Оскаров» и получил награду за лучшие визуальные эффекты. В 2015 году Нолан вошел в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.
В 2016 году BBC включило три фильма Нолана: «Помни», «Начало» и «Темный рыцарь», в список 100 самых влиятельных фильмов XXI века. В этом же году Нолан стал исполнительным продюсером фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» режиссера Зака Снайдера.
В 2017 году Нолан получил почетную докторскую степень в области литературы от Университетского колледжа Лондона. Его следующей работой был фильм «Дюнкерк» (2017). Он получил восемь номинаций на «Оскар», выиграв трофеи за монтаж, звук и звуковой монтаж.
«Довод» и уход из Warner Bros.
В 2019 году Нолан приступил к съемкам своего научно-фантастического фильма «Довод» по собственному сценарию. Из-за пандемии COVID-19 премьера картины неоднократно откладывалась, но в августе 2020 года Warner Bros наконец выпустила фильм в прокат. Картина была удостоена премий «Оскар», BAFTA и «Спутник» за лучшие визуальные эффекты. После выхода «Довода» Warner Bros приняла решение выпускать свои фильмы на HBO Max. Нолан критически отозвался о таком шаге, назвав HBO Max «худшим стриминговым сервисом», и разорвал отношения с киностудией.
«Оппенгеймер»
В 2023 году вышел «Оппенгеймер», байопик о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, сыгранном актером Киллианом Мерфи. Нолан написал сценарий на основе документальной книги Кая Берда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея».
«Оппенгеймер» стал лидером по числу номинаций на «Оскар» в 2024 году — лента была представлена в 13 из них. Фильм собрал в прокате 950 миллионов долларов.
Интересные факты о Нолане
- Кинокартины Нолана собрали почти шесть миллиардов долларов в мировом прокате, заставив его войти в топ-10 самых кассовых режиссеров;
- Нолану потребовалось более 20 лет, чтобы выиграть свой первый «Оскар»;
- Как признанный поклонник работ режиссера Ридли Скотта, Нолан уважает фильмы «Чужой» (1979) и «Бегущий по лезвию» (1982), которые существенно повлияли на его собственное творчество;
- Актер Майкл Кейн снялся в восьми картинах Нолана, завершив свою карьеру в качестве одного из любимых режиссером актеров. Его частоту превзошли только Киллиан Мерфи и Расс Фега;
- Фильмы Нолана чаще входят в топ-250 IMDb, чем картины других режиссеров;
- Три актера получили «Оскары» после съемок в фильмах Нолана;
- Нолан был признан лучшим режиссером последних 25 лет пользователями Rotten Tomatoes, обойдя таких выдающихся конкурентов, как Дэмьен Шазелл и Джордан Пил;
- Картины Нолана отличаются увлекательным сюжетом и безупречным исполнением, заставляя зрителей видеть мир в ином свете и размышлять над необычными идеями;
- Нолан не любит цифровую съемку, поэтому он снимает на пленку 70 мм. По его словам, под действием технологий меняются обычные вещи и даже восприятие реальности.
У кого также из звезд есть титул рыцаря Великобритании
Актеры
- Чарли Чаплин;
- Шон Коннери;
- Энтони Хопкинс;
- Василий Ливанов;
- Дэниэл Дэй-Льюис;
- Бенедикт Камбербэтч;
- Том Харди;
- Кейт Уинстлетт;
- Хелена Бонэм Картер.
Музыканты
- Мик Джаггер;
- Пол Маккартни;
- Элтон Джон.
Современные рыцари имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте, однако они редко воспользуются этой возможностью из-за своих финансовых успехов. Одной из ключевых привилегий является возможность аудиенции у королевских особ Великобритании. Хотя это не означает немедленного доступа в Букингемский дворец, рыцари могут встретиться с королем. Этот статус также привлекателен для любителей политики. Последняя значимая привилегия — право на владение собственным гербом, который также можно должным образом оформить, добавив флаг Великобритании.
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