Россия атаковала 138 районов дислокации ВСУ, а те сдаются в плен через чат-бот: главное об СВО 21 сентября

ВС РФ атаковали 138 участков, на которых находились временные пункты размещения украинских подразделений и объекты, используемые противником для запуска беспилотников. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Кроме того, ВСУ начали наносить удары по Константиновке в Донецкой области с замаскированных под российские минометных позиций, расположенных за пределами города. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, таким образом противник хочет переложить ответственность за обстрелы на ВС РФ. Главное о спецоперации на Украине за 21 сентября — в материале URA.RU.
ВСУ начали использовать новую тактику в Константиновке
Вооруженные силы Украины начали обстреливать Константиновку с замаскированных минометных позиций, находящихся за пределами населенного пункта. Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ маскируют свои огневые точки под российские позиции с целью последующего обвинения российских войск в обстрелах. Удары осуществляются из района автомобильной трассы Константиновка — Артемовск.
Он также подчеркнул, что подобная тактика со стороны ВСУ применяется не впервые. Аналогичные случаи ранее были зафиксированы в Красноармейске, где украинские подразделения открывали огонь как с позиций внутри города, так и с его окраин. В частности, по словам Кимаковского, украинская артиллерия размещалась на проспекте Шахтостроителей и наносила удары по району Шахтерский.
ВС РФ атаковали 138 районов дислокации противника
Минобороны России в ежедневной сводке сообщило о нанесении ударов по 138 районам дислокации украинских войск и баз для запуска беспилотников. В эти же сутки силы ПВО сбили 65 дронов ВСУ самолетного типа.
ВС России блокировали украинские бригады в Харьковской области
Подразделения двух украинских бригад — 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной — оказались заблокированы в лесном массиве у населенного пункта Синельниково в регионе. В российских силовых ведомствах заявили, что численность бригад составляет до одной роты — от 80 до 200 человек. Блокирование украинских подразделений стало результатом маневра российских войск, перекрывших возможные пути отхода для противника. В данный момент по окруженным формированиям ведется огонь.
Бойцы ВСУ добровольно сдались в плен через чат-бота
Несколько десятков военнослужащих ВС Украины приняли решение сдаться в плен при содействии чат-бота @FREE_SOLDIER2022, созданного российскими волонтерами специально для насильно мобилизованных граждан. Об этом сообщил координатор соответствующего проекта. По его словам, благодаря использованию данного бота украинские военные смогли безопасно пересечь линию фронта и в настоящее время находятся вне опасности.
ВСУ в открытую занимали квартиры в Часовом Яре и воровали у местных
Беженец из Часового Яра Виталий Туринов сообщил о случаях мародерства в городе со стороны украинских военных. Те занимали квартиры мирных жителей и выносили оттуда бытовую технику. По его словам, когда он вернулся в собственную квартиру, входная дверь оказалась взломана, а часть лоджии была повреждена. Также в доме не оказалось стиральной машины, холодильника и микроволновой печи. Он отметил, что украинские военнослужащие объясняли свое присутствие в квартире необходимостью выполнения служебных обязанностей, однако фактически занимались мародерством.
ВСУ отказались от услуг посредников при вербовке наемников из Колумбии
Из-за дефицита кадров ВС Украины были вынуждены изменить подходы к привлечению колумбийских наемников, отказавшись от сотрудничества с посредниками. Об этом сообщил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой соотечественников для службы на Ближнем Востоке.
«(Вербовщики — прим. URA.RU) обычно открывают компанию в Колумбии с офисами и быстро распространяют информацию, что набирают людей для работы в Мексике, на Ближнем Востоке, в конфликтах в Африке или на Украине. На первых порах так начали отправлять людей на Украину, но ситуация вышла из-под контроля, потому что посредник стал не нужен», — отметил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.