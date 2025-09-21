Силы ПВО сбили воздушные цели вблизи Севастополя

Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. По его данным, громкие звуки, которые услышали жители города, были связаны с работой военных.
«Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи города. По предварительной информации, инфраструктура города не пострадала», — написал Михаил Развозжаев в telegram-канале. Он добавил, что все службы работают в штатном режиме.
Ранее, 27 августа, силы ПВО уже уничтожали три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя, тогда также не было зафиксировано повреждений городской инфраструктуры и пострадавших. После того инцидента все службы продолжали работать в штатном режиме, а жителей призывали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.