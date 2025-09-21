21 сентября 2025

Силы ПВО сбили воздушные цели вблизи Севастополя

Силы ПВО сбили дрон ВСУ над акваторией Черного моря
Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. По его данным, громкие звуки, которые услышали жители города, были связаны с работой военных.

«Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи города. По предварительной информации, инфраструктура города не пострадала», — написал Михаил Развозжаев в telegram-канале. Он добавил, что все службы работают в штатном режиме.

Ранее, 27 августа, силы ПВО уже уничтожали три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя, тогда также не было зафиксировано повреждений городской инфраструктуры и пострадавших. После того инцидента все службы продолжали работать в штатном режиме, а жителей призывали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

