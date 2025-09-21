Панихида по убитому стороннику Трампа началась в США

В США на спортивной арене State Farm в Аризоне 21 сентября началась траурная церемония прощания с Чарли Кирком — известным консервативным политиком и общественным деятелем. В мероприятии примут участие президент США Дональд Трамп, вице-президент Джеймс Вэнс, члены действующей американской администрации.
«На спортивной арене State Farm в штате Аризона началась панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Запланированы выступления Трампа, Вэнса, членов американской администрации и других политиков», — пишет Fox News в X.
На церемонию прощания с погибшим активистом Чарли Кирком в Финиксе поступило свыше 100 тысяч заявок, уточнило агентство. В местной полиции прогнозируют, что число участников мероприятия может составить до 200 тысяч человек, пишет RT. Стадион в Аризоне, предназначенный для проведения траурных мероприятий в память о Кирке, был закрыт для посетителей за несколько часов до их официального начала.
Чарли Кирк погиб в результате огнестрельного ранения 10 сентября 2025 года во время публичного выступления в Университете Юты. Это событие вызвало значительный общественный отклик по всей территории США. В память об общественном деятеле у мемориала в Вашингтоне собрались тысячи человек. Президент Дональд Трамп сообщил о принятом решении посмертно удостоить Кирка Президентской медали Свободы. Расследование обстоятельств происшествия проводят сотрудники ФБР совместно с властями штата Юта.
