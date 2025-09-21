21 сентября 2025

Минздрав Крыма прокомментировал удар украинских БПЛА

Минздрав Крыма: пострадавшим при ударе БПЛА оказывается помощь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медики помогают жертвам удара дронов
Медики помогают жертвам удара дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму пострадавшим при атаке беспилотников на санаторий «Форос» оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

«Все пострадавшие в результате удара БПЛА по территории санатория „Форос“ получают необходимую медицинскую помощь. Ее оказывают бригады службы скорой помощи и специалисты ФГБУ „Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым“, — говорится в telegram-канале Минздрава Республики Крым. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, в том числе здание школы. После инцидента ситуация в регионе остается напряженной: в ряде соседних областей и городов объявлялась угроза атак БПЛА и воздушные тревоги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму пострадавшим при атаке беспилотников на санаторий «Форос» оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения. «Все пострадавшие в результате удара БПЛА по территории санатория „Форос“ получают необходимую медицинскую помощь. Ее оказывают бригады службы скорой помощи и специалисты ФГБУ „Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым“, — говорится в telegram-канале Минздрава Республики Крым.  Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, в том числе здание школы. После инцидента ситуация в регионе остается напряженной: в ряде соседних областей и городов объявлялась угроза атак БПЛА и воздушные тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...