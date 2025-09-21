15 человек пострадали и несколько погибли в результате атаки БПЛА на юг России: онлайн-трансляция

В результате атаки вражеских беспилотников на санаторий «Форос» и поселок с одноименным названием пострадали не менее 15 человек, имеются погибшие. Об этом днем сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. URA.RU запускает прямую трансляцию.
00:23 Три БПЛА сбиты над морем при отражении атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Развожаев.
00:17 Пострадавшим при ударе БПЛА на территории санатория «Форос» в Крыму оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил минздрав региона.
00:12 14 рейсов задерживаются из аэропорта Сочи. На прилет задержаны самолеты из восьми городов, сообщается на онлайн-табло сочинского аэропорта.
00:07 Курская область: опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщает telegram-канал оперштаба региона.
00:05 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА). Об этом пишет глава города Андрей Кравченко.
00:03 Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
23:59 В Севастополе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Объявлена воздушная тревога.
23:58 В Горловке при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили два мужчины. Об этом заявил глава города Иван Приходько.
23:57 Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
23:54 Опасность по БПЛА объявлена в Херсонской области. Население об этом предупредил губернатор Владимир Сальдо.
23:53 На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом жителей оповестил оперштаб.
23:52 Из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелась сухая трава в районе Ялты. На месте работают профильные службы. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил жителей, что держит ситуацию на личном контроле.
23:50 В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом предупредили в Росавиации.
23:45 В результате атаки есть пострадавшие и погибшие. Число погибших уточняется, сообщил Аксенов в своем telegram-канале.
23:44 В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке, пишет глава Крыма Сергей Аксенов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.