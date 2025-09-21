21 сентября 2025

15 человек пострадали и несколько погибли в результате атаки БПЛА на юг России: онлайн-трансляция

15 человек пострадали в результате атаки украинских дронов в Крыму
ВСУ атаковали Крым с помощью дронов
ВСУ атаковали Крым с помощью дронов

В результате атаки вражеских беспилотников на санаторий «Форос» и поселок с одноименным названием пострадали не менее 15 человек, имеются погибшие. Об этом днем сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. URA.RU запускает прямую трансляцию. 

00:23 Три БПЛА сбиты над морем при отражении атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Развожаев.

00:17 Пострадавшим при ударе БПЛА на территории санатория «Форос» в Крыму оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил минздрав региона.

00:12 14 рейсов задерживаются из аэропорта Сочи. На прилет задержаны самолеты из восьми городов, сообщается на онлайн-табло сочинского аэропорта.

00:07 Курская область: опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщает telegram-канал оперштаба региона.

00:05 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА). Об этом пишет глава города Андрей Кравченко.

00:03 Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

БПЛА сбили над акваторией Черного моря
БПЛА сбили над акваторией Черного моря
Фото:

23:59 В Севастополе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Объявлена воздушная тревога.

23:58 В Горловке при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили два мужчины. Об этом заявил глава города Иван Приходько. 

23:57 Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

23:54 Опасность по БПЛА объявлена в Херсонской области. Население об этом предупредил губернатор Владимир Сальдо.

23:53 На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом жителей оповестил оперштаб.

23:52 Из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелась сухая трава в районе Ялты. На месте работают профильные службы. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил жителей, что держит ситуацию на личном контроле.

23:50 В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом предупредили в Росавиации.

23:45 В результате атаки есть пострадавшие и погибшие. Число погибших уточняется, сообщил Аксенов в своем telegram-канале.

23:44 В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке, пишет глава Крыма Сергей Аксенов.

