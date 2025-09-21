Fox News: более 50 000 человек собрались на митинге в память о Чарли Кирке

Более 50 тысяч человек собрались у мемориала в Вашингтоне, чтобы почтить память консервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщает телеканал Fox News. Люди начали собираться за пять часов до официального начала церемонии, чтобы отдать дань уважения памяти Кирка, скончавшегося на прошлой неделе.
«Более 50 000 патриотов уже собрались, чтобы почтить память павшего героя Чарли Кирка за пять часов до начала мероприятия», — приводит Fox News слова организаторов церемонии. Отмечается, что поток желающих проститься не уменьшался на протяжении всего дня.
Чарли Кирк был застрелен 10 сентября 2025 года во время выступления в Университете Юты, что вызвало широкий резонанс в США. Президент Дональд Трамп объявил о посмертном награждении Кирка Президентской медалью Свободы и распорядился приспустить государственные флаги. Расследованием инцидента занимаются ФБР и власти штата Юта.
