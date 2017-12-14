«ВКонтакте» разрешила пользователям удалять сообщения

23:11 14 декабря 2017 0

Возможность удаления доступна в течение суток после отправки сообщения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация социальной сети «ВКонтакте» сообщила о новой функции. Теперь сообщения, отправленные другим пользователям, можно будет не только редактировать, но и удалять.

Для того, чтобы избавиться от отправленного сообщения, нужно выбрать опцию «удалить для всех». Доступна эта возможность будет только в течение суток после отправки послания, сообщает Nation News.

Ранее сообщения удалялись исключительно у самого пользователя, но оставались видимыми для остальных собеседников, напоминает RT.