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03 января 2018
02 января 2018
21:08  02 января 2018 2

В Молдавии суд лишил полномочий президента Додона

Додон раскритиковал решение КСФото: kremlin.ru

В Молдавии Конституционный суд временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона. Поводом для принятого решения стало то, что молдавский лидер дважды отклонил кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, предложенные главой правительства.

Законодательство разрешает главе государства отклонять кандидатуры только один раз, поэтому суд усмотрел нарушения в действиях Додона, пишет РБК. КС Молдавии постановил, что спикер парламента или премьер-министр могут вместо главы государства назначить членов правительства.

Додон на своей странице в Facebook раскритиковал решение КС. По словам главы государства, власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан. «Своим сегодняшним решением КС окончательно перешёл в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», — цитирует RT пост Додона.

В конце декабря 2017 года Игорь Додон заявил, что российско-молдавские отношения наладятся в 2018 году. Президент при этом указал два возможных сценария их нормализации, пишет агентство Nation News.

Виктор Дорофеев
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