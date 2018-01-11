17:01 11 января 2018 1

Максим Фадеев рассказал о «помолвке» с Наргиз Закировой Фото: Личная страница Максима Фадеева в Instagram

Максим Фадеев прокомментировал информацию о своей якобы намечающейся женитьбе на певице Наргиз Закировой. Несколько недель продюсер никак не реагировал на появившиеся в СМИ слухи, но в итоге решил все рассказать поклонникам — с помощью видео на своей официальной странице в Instagram.

«Информация, которая гуляет по инету, касающаяся меня и Наргиз, — это все вранье. Да, действительно, я подарил ей на Новый год кольцо. Это правда. Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей Семьей», — цитируют Максима Фадеева «Дни.ру».

Продюсер назвал «бредом» слухи о его помолвке с певицей. Многие подписчики Фадеева высказали такое же мнение и не ожидали ничего, кроме опровержения. «Вот у нас народ. Я долго смеялась, когда прочла про предложение руки и сердца. А ничего, что человек женат, как бы?» — написал один из них. «Мы не сомневались, что семья для Вас всегда на первом месте и все знают, что Вы очень дорожите своими близкими и родными», — отметила другая поклонница творчества Максима Фадеева.

Поводом для слухов стало фото в Instagram Наргиз Закировой, на котором продюсер надевает ей кольцо на безымянный палец правой руки.