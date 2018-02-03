Собчак возмутилась приговором экс-губернатора Белых и назвала участников процесса сволочами

08:32 03 февраля 2018 62

Ксения считает Никиту Белых жертвой политического интриганства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала приговор Никите Белых в своем блоге «Кандидат «против всех». Она назвала приговор «беззаконием, подлостью и нечистоплотным политическим интриганством».

«В старших классах я читала „Архипелаг ГУЛАГ“ Александра Солженицына и не могла понять, как это — отправиться за решетку на 8 или 10 лет, не совершив никакого преступления? Я не могла поверить, что такое вообще могло произойти на земле, в моей стране всего полвека назад, — написала Собчак. — И вот на дворе 2018 год — еще живы многие из тех, кто помнит сталинские репрессии или даже сам пострадал от них. Я не знаю, как мне жить в одной стране с теми, кто задумал и осуществил подобное беззаконие, кто участвовал в нем прямо или косвенно, кто потворствовал ему».

Кандидат сравнила этот судебный процесс с делами Ходорковского и Улюкаева и написала, что после приговора экс-губернатору Кировской области никто не должен остаться равнодушным. «Я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы восторжествовала правда, чтобы беззаконие, подлость, нечистоплотное политическое интриганство получили несмываемое позорное клеймо», — написала Ксения Собчак.

В своем аккаунте в Twitter Собчак высказалась более емко. «8 лет!!! Сволочи.» — написала она, чем вызвала бурное обсуждение между пользователями сети. Большинство подписчиков не согласилось с мнением кандидата. «Дура ты, Собчак. А еще в президенты метишь», «Ксения, вы за кого „топите“? Белых тот еще „губернатор“…», «Действительно — сволочи! Вы, Ксения, видимо злитесь на то, что мало дали?», «А что, не виноват? Понять и простить?» — возмущаются комментаторы.

Напомним, на днях экс-губернатору Кировской области Никите Белых был вынесен приговор. Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей. Сам осужденный своей вины не признал.