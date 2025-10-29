Россиянка умерла в Индии из-за кишечной инфекции
Женщину доставили в частную клинику, где врачи попытались стабилизировать ее состояние
Фото: Илья Московец © URA.RU
В индийском штате Уттар-Прадеш трагически умерла гражданка России, приехавшая в страну с мужем. 63-летняя Татьяна из Москвы проживала в одном из гостевых домов района Бхелупур, когда у нее резко ухудшилось состояние здоровья.
«В последние несколько дней женщина страдала от кишечной инфекции», — пишет telegram-канал SHOT. Инцидент произошел 26 октября. У россиянки внезапно начались сильная одышка и признаки общего ухудшения. Женщину доставили в частную клинику, где врачи попытались стабилизировать ее состояние, однако безрезультатно — симптомы продолжили нарастать.
Пациентку перевели в другую больницу, однако при поступлении врачи констатировали ее смерть. За пару дней до трагедии женщина уже ощущала недомогание и страдала от признаков кишечной инфекции.
