Россиянка умерла в Индии из-за кишечной инфекции

В индийском штате Уттар-Прадеш трагически умерла гражданка России, приехавшая в страну с мужем. 63-летняя Татьяна из Москвы проживала в одном из гостевых домов района Бхелупур, когда у нее резко ухудшилось состояние здоровья.

«В последние несколько дней женщина страдала от кишечной инфекции», — пишет telegram-канал SHOT. Инцидент произошел 26 октября. У россиянки внезапно начались сильная одышка и признаки общего ухудшения. Женщину доставили в частную клинику, где врачи попытались стабилизировать ее состояние, однако безрезультатно — симптомы продолжили нарастать.