Зеленскому дали совет по спасению украинских солдат
Медведчук обвинил Зеленского в безответственности и излишних политических амбициях
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украинские солдаты и офицеры должны задуматься о собственной жизни и, учитывая тяжелую обстановку и масштабные потери, сложить оружие. Совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому дал экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие», — заявил Медведчук. Его слова опубликованы на сайте «Другая Украина». По словам политика, командование ВСУ «ошалело от коррупции» и не заботится об обычных военных, оказавшихся в сложных условиях на фронте.
Медведчук подверг резкой критике Владимира Зеленского, обвинив его в безответственности и излишних политических амбициях. В качестве ключевых аргументов политик привел пример окружения значительного количества украинских военных в районах Красноармейска и Купянска. В окружении на этих направлениях могло находиться в общей сложности более десяти тысяч военнослужащих ВСУ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
