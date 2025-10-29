Логотип РИА URA.RU
Зеленскому дали совет по спасению украинских солдат

Медведчук призвал Зеленского спасти солдат ВСУ, предложив им сложить оружие
29 октября 2025 в 12:27
Медведчук обвинил Зеленского в безответственности и излишних политических амбициях

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинские солдаты и офицеры должны задуматься о собственной жизни и, учитывая тяжелую обстановку и масштабные потери, сложить оружие. Совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому дал экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие», — заявил Медведчук. Его слова опубликованы на сайте «Другая Украина». По словам политика, командование ВСУ «ошалело от коррупции» и не заботится об обычных военных, оказавшихся в сложных условиях на фронте.

Медведчук подверг резкой критике Владимира Зеленского, обвинив его в безответственности и излишних политических амбициях. В качестве ключевых аргументов политик привел пример окружения значительного количества украинских военных в районах Красноармейска и Купянска. В окружении на этих направлениях могло находиться в общей сложности более десяти тысяч военнослужащих ВСУ.

