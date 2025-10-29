Медведчук обвинил Зеленского в безответственности и излишних политических амбициях Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинские солдаты и офицеры должны задуматься о собственной жизни и, учитывая тяжелую обстановку и масштабные потери, сложить оружие. Совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому дал экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие», — заявил Медведчук. Его слова опубликованы на сайте «Другая Украина». По словам политика, командование ВСУ «ошалело от коррупции» и не заботится об обычных военных, оказавшихся в сложных условиях на фронте.