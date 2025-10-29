Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере

«Это говорю именно про альбом. На него запала будто бы уже не хватит. Это очень непросто», — рассказала Валерия, передает «Звездач». По ее словам, речь идет именно о завершении работы в формате полноценных альбомов, а не о полном уходе со сцены. Она подчеркнула, что в дальнейшем продолжит радовать слушателей новыми песнями, однако выпуск столь масштабных и концептуальных работ больше не планируется.