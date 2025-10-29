Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере
Валерия подчеркнула, что продолжит радовать слушателей новыми песнями
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Предстоящий альбом певицы Валерии станет последним в многолетней музыкальной карьере. О таком решении исполнительница рассказала в ходе премьеры исторической драмы «Константинополь».
«Это говорю именно про альбом. На него запала будто бы уже не хватит. Это очень непросто», — рассказала Валерия, передает «Звездач». По ее словам, речь идет именно о завершении работы в формате полноценных альбомов, а не о полном уходе со сцены. Она подчеркнула, что в дальнейшем продолжит радовать слушателей новыми песнями, однако выпуск столь масштабных и концептуальных работ больше не планируется.
Выход на премьеру «Константинополя» стал ярким событием не только благодаря громкому заявлению, но и выбору наряда Валерии. Для мероприятия певица предпочла классический образ, дополнив его аксессуарами культового бренда Schiaparelli: сумкой почти за один миллион рублей, серьгами стоимостью более 200 тысяч рублей и лаконичной брошью.
