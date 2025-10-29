Минобрнауки предложило формулу распределения платных мест в вузах
Количество мест в вузах будет корректировать правительство РФ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект новой методики распределения платных мест в российских вузах на 2026/2027 учебный год. Теперь количество мест будет утверждать непосредственно само правительство, причем по определенной формуле.
Теперь, согласно проекту, размещенного на официальном сайте нормативно правовых актов, максимальное количество студентов, обучающихся по договорам, с 2026 года будет устанавливаться правительством. Причем это будет происходить по определенной формуле, в соответствии с новым федеральным законом.
Само предельное число договорных студентов будет рассчитано по специальной формуле. В ней используются данные о среднем количестве платников за последние три года и повышающий коэффициент. Он составит 1,1 для самых массовых направлений подготовки и 1 — для остальных. Регулирование затронет несколько основных направлений, такие как «Экономика», «Менеджмент», «Психология» и другие специальности.
Ранее сообщалось, что правительство России с 2026 года введет ограничения на количество платных мест по ряду популярных специальностей бакалавриата и специалитета, включая экономику, психологию и юриспруденцию. Решение коснется 46 направлений и будет реализовано поэтапно, чтобы обеспечить плавный переход для вузов и абитуриентов. Перераспределением мест займется межведомственная рабочая группа, а после первой кампании с новыми правилами планируется провести анализ их эффективности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.