Минобрнауки предложило формулу распределения платных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект новой методики распределения платных мест в российских вузах на 2026/2027 учебный год. Теперь количество мест будет утверждать непосредственно само правительство, причем по определенной формуле.

Теперь, согласно проекту, размещенного на официальном сайте нормативно правовых актов, максимальное количество студентов, обучающихся по договорам, с 2026 года будет устанавливаться правительством. Причем это будет происходить по определенной формуле, в соответствии с новым федеральным законом.

Само предельное число договорных студентов будет рассчитано по специальной формуле. В ней используются данные о среднем количестве платников за последние три года и повышающий коэффициент. Он составит 1,1 для самых массовых направлений подготовки и 1 — для остальных. Регулирование затронет несколько основных направлений, такие как «Экономика», «Менеджмент», «Психология» и другие специальности.

