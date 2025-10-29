Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ФСБ России пресекла подготовку теракта в Ставропольском крае

29 октября 2025 в 12:17
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ставрополье сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, подозреваемого в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Операцию провели в Георгиевске, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Подозреваемый пытался подорвать транспортную инфраструктуру.

«На территории Ставропольского края ФСБ пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения», — передает пресс-служба ведомства. Как пояснили в ФСБ, мужчина установил контакт с представителями украинской террористической организации, действовавшей под контролем иностранных спецслужб.

В октябре подозреваемый приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. При попытке это сделать он был задержан. После стало известно, что с россиянином связались в Telegram.

Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва железнодорожного моста в Саратовской области. Его попытался совершить россиянин, он был ликвидирован при попытке оказать сопротивление при задержании.

