ФСБ России пресекла подготовку теракта в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На Ставрополье сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, подозреваемого в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Операцию провели в Георгиевске, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Подозреваемый пытался подорвать транспортную инфраструктуру.
«На территории Ставропольского края ФСБ пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения», — передает пресс-служба ведомства. Как пояснили в ФСБ, мужчина установил контакт с представителями украинской террористической организации, действовавшей под контролем иностранных спецслужб.
В октябре подозреваемый приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. При попытке это сделать он был задержан. После стало известно, что с россиянином связались в Telegram.
Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва железнодорожного моста в Саратовской области. Его попытался совершить россиянин, он был ликвидирован при попытке оказать сопротивление при задержании.
