Происшествия

Появилось видео задержания планировавшего совершить теракт в Ставропольском крае

29 октября 2025 в 12:38
ФСБ задержала в Ставропольском крае агента украинской спецслужбы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры с задержания россиянина, подозреваемого в попытке совершения теракта в Ставропольском крае. Тот пытался совершить подрыв на железнодорожном мосту в городе Георгиевске. 

На кадрах можно было наблюдать момент непосредственного задержания подозреваемого в лесистой местности. Также в сумке того были компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Также на видео мужчина рассказал оперативникам, что самостоятельно предложил украинским спецслужбам свою помощь.

По его словам, около полугода назад он связался с представителями Киева через Telegram и получил инструкции по приобретению компонентов для самодельной бомбы. Ее планировалось заложить на железнодорожном мосту в Георгиевске.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта 29 октября. Он пытался подорвать транспортную инфраструктуру в Ставропольском крае.

