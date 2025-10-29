Появилось видео задержания планировавшего совершить теракт в Ставропольском крае
ФСБ задержала в Ставропольском крае агента украинской спецслужбы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры с задержания россиянина, подозреваемого в попытке совершения теракта в Ставропольском крае. Тот пытался совершить подрыв на железнодорожном мосту в городе Георгиевске.
На кадрах можно было наблюдать момент непосредственного задержания подозреваемого в лесистой местности. Также в сумке того были компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Также на видео мужчина рассказал оперативникам, что самостоятельно предложил украинским спецслужбам свою помощь.
По его словам, около полугода назад он связался с представителями Киева через Telegram и получил инструкции по приобретению компонентов для самодельной бомбы. Ее планировалось заложить на железнодорожном мосту в Георгиевске.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта 29 октября. Он пытался подорвать транспортную инфраструктуру в Ставропольском крае.
