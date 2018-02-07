Мэрия Екатеринбурга закрывает улицы в преддверии ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге изменяется схема движения транспорта у Центрального стадиона. Городские власти перекроют три улицы из-за монтажа временных сооружений FIFA-2018.
С 7 февраля уже устанавливают предупреждающие знаки о закрытии движения на улицах Ключевской (от Мельникова до Пирогова) и Пирогова (от Анри Барбюса до Ключевской). При этом на улице Крылова, от Ключевской до Анри Барбюса, будет организовано двустороннее движение, сообщает информационно-аналитический департамент администрации города Екатеринбурга.
К каждому дому обещают оставить альтернативные пути подъезда с других улиц. Есть и схемы для подъезда экстренных и коммунальных служб.
Напомним, что в дни матчей ограничения будут намного серьезнее. Для транспорта практически будет закрыт въезд в район улиц Токарей, Московской, Гурзуфской и ВИЗ-бульвара. Для жителей домов, которые оказались внутри этого квадрата, власти создадут аккредитации. Показав пропуск, можно будет проехать на машине к своему дому. Чтобы получить документ, нужно скачать анкету на сайте мэрии (появится 10 февраля), а затем отнести ее в ТСЖ или управляющую компанию для проверки. Для пешеходов никаких пропусков и ограничений не будет. Матчи в Екатеринбурге пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.