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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
13:56  07 февраля 2018 0

Мэрия Екатеринбурга закрывает улицы в преддверии ЧМ-2018

Виды Екатеринбурга, реконструкция, развязка, дорога, центральный стадион, ночь, ночной город
Движение из-за ЧМ-2018 в городе будет сложным (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В преддверии чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге изменяется схема движения транспорта у Центрального стадиона. Городские власти перекроют три улицы из-за монтажа временных сооружений FIFA-2018.

С 7 февраля уже устанавливают предупреждающие знаки о закрытии движения на улицах Ключевской (от Мельникова до Пирогова) и Пирогова (от Анри Барбюса до Ключевской). При этом на улице Крылова, от Ключевской до Анри Барбюса, будет организовано двустороннее движение, сообщает информационно-аналитический департамент администрации города Екатеринбурга.

К каждому дому обещают оставить альтернативные пути подъезда с других улиц. Есть и схемы для подъезда экстренных и коммунальных служб.

Напомним, что в дни матчей ограничения будут намного серьезнее. Для транспорта практически будет закрыт въезд в район улиц Токарей, Московской, Гурзуфской и ВИЗ-бульвара. Для жителей домов, которые оказались внутри этого квадрата, власти создадут аккредитации. Показав пропуск, можно будет проехать на машине к своему дому. Чтобы получить документ, нужно скачать анкету на сайте мэрии (появится 10 февраля), а затем отнести ее в ТСЖ или управляющую компанию для проверки. Для пешеходов никаких пропусков и ограничений не будет. Матчи в Екатеринбурге пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.

Ольга Кулакова
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