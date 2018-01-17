16:33 17 января 2018 0

Район возле стадиона будет закрыт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала февраля городские власти планируют перекрыть движение автомобилей на трех улицах вблизи Центрального стадиона. Об этом во время брифинга для СМИ рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.

«Для транспорта будет закрыты участок Ключевской от Мельникова до Пирогова и Татищева (с 1 февраля по июль), Пирогова — от Анри Барбюса до Татищева (с 1 февраля по июль), Татищева от Мельникова до Репина в сторону центра (с 15 февраля по июль). На этих улицах будут устанавливать необходимые для игр объекты инфраструктуры», — сообщила Байчибаева.

В дни матчей ограничения будут куда серьезнее. Для транспорта практически будет закрыт въезд в район улиц Московская, Токарей, Гурзуфская и ВИЗ-бульвар. Для жителей домов, которые оказались внутри области, власти создадут аккредитации. Показав пропуск, можно будет проехать на машине к своему дому. Чтобы получить документ, нужно скачать анкету на сайте мэрии (появится 10 февраля), а затем отнести ее в ТСЖ или управляющую компанию для проверки. Для пешеходов никаких пропусков и ограничений не будет. Матчи в Екатеринбурге пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.