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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:33  17 января 2018 0

Готовьтесь к пробкам. Из-за ЧМ-2018 в Екатеринбурге на полгода закроют три центральные улицы

Строительство Екатеринбург-Арены, временная трибуна. Екатеринбург, центральный стадион, екатеринбург-арена
Район возле стадиона будет закрытФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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С начала февраля городские власти планируют перекрыть движение автомобилей на трех улицах вблизи Центрального стадиона. Об этом во время брифинга для СМИ рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.

«Для транспорта будет закрыты участок Ключевской от Мельникова до Пирогова и Татищева (с 1 февраля по июль), Пирогова — от Анри Барбюса до Татищева (с 1 февраля по июль), Татищева от Мельникова до Репина в сторону центра (с 15 февраля по июль). На этих улицах будут устанавливать необходимые для игр объекты инфраструктуры», — сообщила Байчибаева.

В дни матчей ограничения будут куда серьезнее. Для транспорта практически будет закрыт въезд в район улиц Московская, Токарей, Гурзуфская и ВИЗ-бульвар. Для жителей домов, которые оказались внутри области, власти создадут аккредитации. Показав пропуск, можно будет проехать на машине к своему дому. Чтобы получить документ, нужно скачать анкету на сайте мэрии (появится 10 февраля), а затем отнести ее в ТСЖ или управляющую компанию для проверки. Для пешеходов никаких пропусков и ограничений не будет. Матчи в Екатеринбурге пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.

Данил Бардин
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