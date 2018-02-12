Спасатели нашли черный ящик на месте крушения Ан-148

Черный ящик в удовлетворительном состоянии (архивный снимок)
Сотрудники МЧС нашли черный ящик на месте авиакатастрофы Ан-148. По предварительной информации, самописец в удовлетворительном состоянии.
«В 18-м секторе найден самописец. Сейчас работает МАК для подтверждения и идентификация прибора», — приводятся слова руководителя ГУ МЧС по Московской области Сергея Полетыкина на официальном сайте ведомства. Ранее в СМИ прошла информация о том, что 11 февраля найден первый черный ящик. Позже сотрудники МЧС ее опровергли.
Самолет потерпел крушение днем 11 февраля. В воздухе судно провело всего четыре минуты. Погиб 71 человек.